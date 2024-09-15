Идеальный отдых и минимум затрат: чем особенный Гент, признанный одним из самых красивых городов

Пока многие туристические города становятся все менее гостеприимно настроенными к туристам из-за чрезмерного количества гостей, некоторые все еще рады видеть посетителей. Первое место в подобном рейтинге недавно выиграла жемчужина Бельгии.

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Как пишет издание Express, пальму первенства в списке World Wide Schooling завоевал Гент. Этот город расположен в самом сердце страны. Он довольно небольшой, но может похвастаться каналами, эффектной готической архитектурой, мощеными улочками и множеством интересных мест. При этом вам почти не придется пользоваться транспортом – все расположено достаточно близко, чтобы добраться туда пешком.

Одной из достопримечательностей является замок Гравенстен. Построенный в X веке, это единственный замок в Европе, расположенный в центре города. В течение истории он служил судом, тюрьмой, местом пыток, текстильной фабрикой и даже находился на грани сноса.

Недалеко от замка находится еще одна ключевая достопримечательность Гента – Собор святого Бавона. В нем можно полюбоваться знаменитым алтарем, созданным еще в XV веке.

Район Патерсхолл, расположенный в центре Гента, является фоном для множества фото в Instagram. Его средневековые здания, мощеные улочки и тихие каналы создают неповторимую атмосферу в любое время года и суток. Здесь находится множество кафе, ресторанов, независимых магазинов и красочных фасадов.

Помимо своей эстетической красоты Гент может похвастаться привлекательной гастрономической культурой. От фрита (бельгийский картофель фри) до местного шоколада и вафель – здесь каждый найдет себе что-нибудь по вкусу. Если вы гурман, обязательно попробуйте Ghentse Neuzekes или "Гентские носы". Эти конусообразные сладости имеют приятный малиновый вкус и продаются на большинстве местных рынков или в специализированных магазинах.

Доехать до Гента из ключевых бельгийских транспортных узлов достаточно просто. По железной дороге путь от Брюсселя занимает всего 25-30 минут, а из Брюгге – около 30 минут.

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