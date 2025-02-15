Для пяти знаков зодиака откроются новые возможности в любви после Дня святого Валентина

Уже в ближайшее время на небе произойдут мощные изменения, которые повлияют на жизнь пяти знаков зодиака. Нас ждет напряженное время в отношениях со вторника, 18 февраля, когда Солнце войдет в знак Рыб, и к воскресенью, 23 февраля, когда Марс завершит свою ретроградность.

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Астрологические изменения будут способствовать любви, взращиванию чувств и принятию важных решений, которые могут изменить близкие отношения, пишет Ofeminin. Вселенная особенно положительно повлияет на любовную жизнь Девы, Близнецов, Скорпиона, Козерога и Рыб.

Дева

Девы могут понять, насколько важна взаимность в любви. У вас усилится желание углубить отношения. Это будет время роста, когда вы сможете оценить маленькие значимые моменты со своим партнером. Девы, которые научились удерживать пространство в отношениях, теперь почувствуют гармонию.

Девы почувствуют настоящую близость. Вы научитесь принимать прошлое и быть благодарными. Романтические отношения будут в приоритете.

Близнецы

Для Близнецов следующая неделя принесет новую надежду, особенно в делах, связанных с обязательствами. Приходит время для некоторых неожиданных изменений. В среду, 19 февраля, Юнона, богиня брака, войдет в Стрелец, символ, связанный с романтикой. Для Близнецов это означает, что их отношения могут достичь более высокого уровня – возможные помолвки или другие важные заявления.

Близнецам важно набраться терпения. Если вы позволите партнеру действовать в своем темпе, то все начнет двигаться в желаемом для вас направлении.

Скорпион

Скорпионы часто отдают свое сердце любимому человеку. Вы сможете наконец-то увидеть плоды своего эмоционального труда. Астероид Церера, который войдет в романтических Рыб 23 февраля, привнесет энергию заботы и заботы в вашу любовь. Вам будет важно оставить свои сомнения по поводу подлинности чувств, которые проявляют к вам ваш партнер.

Для того чтобы ваши отношения стали глубже, вам нужно научиться получать любовь, а не всегда отдавать больше. Таким образом, ваш партнер сможет также выражать свои чувства. Вы станете ближе к настоящей глубине любви.

Козерог

Продолжающийся с января ретроградный Марс в Раке принес много напряжения в любовные отношения, но его окончание 23 февраля будет способствовать миру. Козероги смогут почувствовать эмоциональное равновесие – как в уже существующих отношениях, так и в поисках новой любви.

Марс, находящийся сейчас в прямом движении, поможет вам сосредоточиться на своих планах на будущее. Следует сделать выводы из вашей недавней эмоциональной бури и начать действовать так, чтобы восстановить стабильность и счастье в вашей романтической жизни.

Рыбы

Начало сезона зодиака 18 февраля существенно повлияет на романтическую жизнь Рыб. Возможно, вы испытывали нехватку эмоций, но теперь пришло время перемен. У вас будет возможность отказаться от старых шаблонов романтического идеала и открыться для новых, честных отношений.

Марс в Раке будет прямым в воскресенье и будет способствовать положительным событиям. Вы почувствуете глубину любви, если доверитесь процессу и откажетесь от старого перфекционизма.