Добавьте этот простой ингредиент в тесто на оладьи, и они точно получатся пышными

Оладьи – это быстрый завтрак, который любят и дети, и взрослые. Но бывает, что даже проверенный рецепт дает сбой: тесто слишком плотное, а оладьи не поднимаются. Успех часто кроется в мелочах, о которых легко забыть. Именно поэтому важно знать один маленький секрет, который меняет текстуру теста.

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Редакция FoodOboz расскажет, что обязательно нужно добавить в тесто на оладьи. Вы также сможете ознакомиться с пошаговым рецептом.

Чтобы оладьи были по-настоящему воздушными, в тесто стоит добавить соду. Но не сразу, а только после того, как все остальные ингредиенты уже соединены. Сода в сочетании с кефиром начинает действовать мгновенно, образуя пузырьки, которые делают структуру легкой и воздушной. Если же добавить ее к кисломолочному продукту рано, активность погаснет еще до жарки.

Рецепт воздушных оладий

Ингредиенты:

пшеничная мука – 240 г

кефир – 250 мл.

яйца – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

сода – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Немного подогрейте кефир (но не кипятите).

2. В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром и солью.

3. Добавьте теплый кефир к яичной смеси, перемешайте.

4. Просейте муку и постепенно вводите ее в жидкую массу, тщательно вымешивая.

5. В конце добавьте соду, еще раз перемешайте и дайте тесту постоять 10-15 минут.

5. Обжаривайте оладьи на среднем огне до золотистой корочки.

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