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Домашнее мороженое с шафраном, фисташками и белым шоколадом: рецепт самого вкусного десерта
Домашнее мороженое – лучший летний, безопасный десерт, который можно готовить из сливок, а также ягод. А для яркого вкуса и вместо сахара, добавьте в десерт сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и белым шоколадом.
Ингредиенты:
- Сливки – 500 мл
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка
- Куркума или шафран – щепотка
- Сгущенка – 300 г
- Белый шоколад – 100 г
- Фисташковые орехи – 100 г
Способ приготовления:
1. Очистить фисташки и нарежьте орехи и шоколад на мелкие кусочки.
2. Взбиваем вместе сливки, ванильный сахар, шафран, а после влить сгущенку и перемешать.
3. Добавьте орехи и шоколад, смешайте все. Вылейте мороженое в форму, сверху присыпьте орехами и шоколадом. Накройте пленкой и в морозилку на ночь.
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