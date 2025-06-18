Домашнее мороженое с шафраном, фисташками и белым шоколадом: рецепт самого вкусного десерта

Домашнее мороженое – лучший летний, безопасный десерт, который можно готовить из сливок, а также ягод. А для яркого вкуса и вместо сахара, добавьте в десерт сгущенное молоко.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и белым шоколадом.

Ингредиенты:

Сливки – 500 мл

Ванильный сахар – 1 чайная ложка

Куркума или шафран – щепотка

Сгущенка – 300 г

Белый шоколад – 100 г

Фисташковые орехи – 100 г

Способ приготовления:

1. Очистить фисташки и нарежьте орехи и шоколад на мелкие кусочки.

2. Взбиваем вместе сливки, ванильный сахар, шафран, а после влить сгущенку и перемешать.

3. Добавьте орехи и шоколад, смешайте все. Вылейте мороженое в форму, сверху присыпьте орехами и шоколадом. Накройте пленкой и в морозилку на ночь.

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