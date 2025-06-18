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Домашнее мороженое с шафраном, фисташками и белым шоколадом: рецепт самого вкусного десерта

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
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Рецепт мороженого

Домашнее мороженое – лучший летний, безопасный десерт, который можно готовить из сливок, а также ягод. А для яркого вкуса и вместо сахара, добавьте в десерт сгущенное молоко. 

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Домашнее мороженое

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком и белым шоколадом. 

Рецепт мороженого

Ингредиенты: 

  • Сливки – 500 мл
  • Ванильный сахар – 1 чайная ложка
  • Куркума или шафран – щепотка 
  • Сгущенка – 300 г
  • Белый шоколад – 100 г
  • Фисташковые орехи – 100 г

Способ приготовления: 

1. Очистить фисташки и нарежьте орехи и шоколад на мелкие кусочки.

Основа для мороженого

2. Взбиваем вместе сливки, ванильный сахар, шафран, а после влить сгущенку и перемешать. 

Приготовление мороженого

3. Добавьте орехи и шоколад, смешайте все.  Вылейте мороженое в форму, сверху присыпьте орехами и шоколадом. Накройте пленкой и в морозилку на ночь.

Готовое мороженое

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