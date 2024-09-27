Достойные ожидания: какие надежные авто вышли в 2024 году

Автомобильный рынок 2024 года поражает новыми моделями, технологиями и усовершенствованными решениями. За последние девять месяцев были представлены несколько действительно исключительных транспортных средств.

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Речь идет и об электромобилях, и об усовершенствованных классических моделях с двигателями внутреннего сгорания и т.д. О некоторых из них рассказал Autocar.

1. Abarth 600e

Abarth 600e – это электрический хот-хэтч-кроссовер, ставший вторым хот электромобилем от Abarth. Его двигатель будет заимствован от Fiat 500e и будет иметь мощность в 152 л.с.

Этот компактный электрокар обещает исключительное время разгона до 100 км/ч за 7 секунд. Кроме того, он получит режим вождения Scorpion Track, который позволит водителям наслаждаться максимальной производительностью на трассе.

2. AC Cobra GT Roadster

AC Cobra GT Roadster – это классика, получившая радикальное обновление в 2024 году. Под капотом расположен двигатель V8 мощностью 654 л.с., что дает автомобилю чрезвычайную динамику.

Благодаря кузову из углеродного волокна и алюминиевому шасси, разработанному компаниями Icona Design Group и Cecomp, новая Cobra является не только быстрой, но и очень легкой.

3. Aiways U5

Aiways – это китайский бренд, с момента своего основания в 2017 году демонстрирующий большие амбиции в сфере электромобилей.

Aiways U5 – это семейный электрический внедорожник, предлагающий приличный запас хода и функциональный дизайн. Хотя этот автомобиль может не отличаться спортивными характеристиками или экстравагантным внешним видом, он представляет надежную альтернативу для семей, ищущих электрический автомобиль по доступной цене.

4. Alpine A290

Alpine A290 – это яркий пример того, как дух Renaultsport возрождается под видом горячего электрического хэтчбека.

Модель базируется на обновленном Renault 5 и предлагает электрический мотор с улучшенной мощностью, а также гидравлические амортизаторы и специальную систему торможения, похожую на используемую в модели A110. A290 имеет потенциал стать одним из первых по-настоящему удачных электрических хэтчбеков, сочетающих производительность и экологичность.

5. Alpine GTX-Over

Alpine GTX-Over – новый компактный спортивный внедорожник на базе электрической платформы Megane. Модель обладает повышенной производительностью и использует два электродвигателя – один на передней, а другой на задней оси.

Эта версия внедорожника обеспечит отличную динамику и надежность на дороге и станет отличным выбором для тех, кто хочет соединить спортивные качества с экологичной мобильностью.

6. Audi A5

Audi A5 2024 – это эволюция популярной линейки седанов и универсалов от Audi. Эта модель представляет собой сочетание дизельных, бензиновых и мягких гибридных двигателей, а также гибридных силовых установок, что делает универсальным вариантом для различных типов водителей.

Стильный дизайн, усовершенствованные технологии и повышенная эффективность делают A5 привлекательным выбором для тех, кто ценит немецкое качество и надежность.

7. Bentley Continental

Bentley Continental в 2024 году получает революционное обновление в виде гибридной трансмиссии. Хотя легендарный двигатель W12 исчезнет, новая гибридная силовая установка V8 предложит потрясающую мощность и эффективность.

Гибридная система будет основана на технологиях, подобных используемым в Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, что позволит Continental сохранить свое место среди роскошных спортивных автомобилей.

8. Bugatti Bolide

Bugatti Bolide – это настоящий монстр среди суперкаров. С 4-турбированным двигателем W16 мощностью 1825 л.с., этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч в считанные секунды и имеет максимальную скорость более 480 км/ч.

Bolide весит всего 1450 кг и создан специально для гоночных трасс.

9. BMW 1 серии

BMW 1 серии в 2024 году получит значительные изменения, включая новый дизайн и более спортивный вид.

Автомобиль начального уровня от BMW отказался от дизельных двигателей и механической коробки, что может быть спорным решением для поклонников марки. Однако, новая версия предлагает более эффективные гибридные варианты, делающие этот хэтчбек привлекательным для современных водителей.

10. BMW M5 Touring

BMW M5 Touring 2024 года – это возврат легендарного универсала с гибридной V8 силовой установкой мощностью 717 л.с.. Автомобиль весит около 2,5 тонн, но все же может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, достигая максимальной скорости в 289 км/ч.

M5 Touring предлагает просторный салон с объемом багажного отделения до 1630 литров, что делает его идеальным вариантом для нуждающихся много места и отличную производительность.

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