Доступные города в Европе, куда стоит поехать этим летом: 4 направления

Европа уже давно привлекает путешественников старинной архитектурой, культурной глубиной и неповторимой атмосферой. Но ежегодно популярные маршруты становятся все более людными и дорогими. Париж, Барселона или Рим — это уже не всегда комфорт и романтика, а скорее очереди, шум и финансовая нагрузка.

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Между тем в Европе существует множество менее известных городов, которые не уступают по красоте и привлекательности. Именно такие места рекомендуют эксперты Travel Off Path — настоящие сокровища без туристического ажиотажа.

Провен, Франция

Небольшой французский город предлагает тишину, историю и доступные развлечения.

Провен, что всего в часе езды на поезде от столицы Франции, очаровывает узкими улочками, деревянными домами и историческими стенами. Это идеальное место для тех, кто ищет спокойный отдых в старинной атмосфере.

Летние фестивали, уникальные подземные маршруты и комплексный туристический абонемент за 17 евро (820 грн) делают город доступным для путешественников. А попробовать традиционные французские блины в ресторане на центральной площади можно уже за 13,50 евро (640 грн). Все это — без давки и дороговизны большого Парижа.

Призрен, Косово

Этот город дарит настоящее погружение в культуру Балкан — без затрат.

Призрен поражает своей аутентичностью: старинные мосты, мечети османской эпохи и уютные улочки создают впечатление путешествия во времени. Мало кто из туристов попадает сюда, поэтому город сохранил искренность и спокойствие.

Цены здесь тоже приятно удивляют: сытный обед стоит около 4,50 евро (220 грн), а главная достопримечательность — крепость на холме — бесплатна для посещения. Призрен — идеальный вариант для тех, кто ищет уникальный опыт за минимальные средства.

Триест, Италия

Порт на Адриатике поражает архитектурой, кухней и доступным размещением.

Триест — не типичный образ Италии. Это город, где сочетаются римские руины, австрийская элегантность и славянский шарм. Его каналы, широкие проспекты и тихая атмосфера делают его отличной альтернативой суетливым Риму или Венеции. Арендовать комнату в центре можно от 82 долларов (3400 грн), а местная кухня — вроде сытной "хоты" или мясного "болито ди карне" — удовлетворит даже требовательных гурманов. Это Италия без стресса и с душой.

Охрид, Македония

Спокойный город с богатой историей и ценами, которые вас приятно удивят.

Охрид расположен на берегу одноименного озера и считается одной из самых живописных локаций Северной Македонии. Здесь сочетаются византийское наследие, мощеные улочки и невероятные пейзажи.

Отдых здесь — настоящее удовольствие за небольшие деньги: аренда шезлонга стоит от 3,30 евро (160 грн), а ужин на двоих — в среднем 29 евро (1400 грн). А вилла с панорамой на озеро обойдется в 49 евро за ночь (2400 грн). Охрид — это пляжный и культурный отдых в одном.

Европа — это не только мегаполисы и раскрученные курорты. Провен, Призрен, Триест и Охрид доказывают, что можно найти настоящую европейскую аутентичность без толп и завышенных цен. Выбирая альтернативные направления, путешественники получают уникальный опыт, сохраняя при этом свой бюджет. Поэтому этим летом — время открывать новую, доступную Европу.

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