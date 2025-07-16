Довольны 98% туристов: остров в Европе бьет рекорды посещения

В Европе, которую с огромным увлечением исследуют туристы со всего мира, остается не так много малоизвестных мест. Тем не менее, некоторые скрытые жемчужины могут действительно поражать тем, что предлагают своим гостям.

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Как пишет издание Travel Off Path, таким направлением является остров Мэн. Он расположен на полпути между Великобританией и Ирландией и является домом для примерно 84 000 человек. Эта небольшая самоуправляемая территория Соединенного Королевства, известная прежде всего своей суровой, нетронутой природой, средневековой историей и богатым морским наследием. Хотя на международном уровне остров Мэн признается частью Великобритании и местные жители чувствуют себя британцами, формально он не является частью этой страны и сохранил уникальную идентичность.

Местная культура глубоко укоренена в древней кельтской традиции. Лучше всего она передаётся особым менским диалектом английского языка, который отличается специфическим произношением. Также здесь можно услышать уникальный менский язык – родственный ирландскому и гэльскому.

Уникальная культура острова Мэн, а также его необычный международный статус делают его довольно интересным направлением для путешественников, которые ищут необычные варианты отдыха. По данным главной туристической компании острова Visit Isle of Man, Мэн посещает все больше гостей. В основном это британцы, но в 2024 году 12,5% всех посетителей приехали из-за рубежа. 61% из них предпочитали активный отдых, прогулки, исследовали многочисленные местные долины и парки. А 25% сосредоточились на культурном опыте, посещая объекты национального наследия острова Мэн. Еще 22,7% прибыли ради "исторических железных дорог" – они действительно преодолели весь путь, чтобы покататься на исторических поездах острова:

Мэнская электрическая и паровая железная дорога, которые работают уже несколько десятилетий, – это не просто вид транспорта, это целое приключение. Например, электрическая железная дорога идет от столичного Дугласа до Рэмси – небольшого городка у подножия горы Снайфелл, самой высокой точки острова. При этом она проходит через несколько сонных прибрежных поселений и открывает своим пассажирам живописные виды на море. Интересным будет и старинный подвижной состав этой железной дороги.

А вот паровая железная дорога – это, по сути, путешествие во времени. Ее путь петляет от Дугласа до Каслтауна и Порт-Эрина – двух исторических городов на юге острова Мэн. Порт-Эрин – очаровательная приморская деревня, известная прежде всего своими прибрежными сооружениями, белым пляжем и знаменитым кафе Cozy Nook, где можно сполна насладиться булочками с джемом и взбитыми сливками, домашним печеньем и горячим шоколадом. Что же касается Каслтауна, это один из городов острова Мэн, которые словно сошли с открыток. Главное его украшение – средневековый замок Рашен, построенный викингами.

Однако, если вы собираетесь посетить остров Мэн, скорее всего, вы будете жить и проводить большую часть времени именно в Дугласе. Этот город с населением более 26 000 человек, известный своей набережной в викторианском стиле, живописной гаванью с яхтами и уютными пабами, а также тихим парком Ноблс с садами и озером.

Другие обязательные к посещению места включают Пил, старая часть которого сохранилась весьма неплохо. Над городом возвышаются руины выстроенного из песчаника замка, Лакси, где можно увидеть одни из самых красивых викторианских домов на острове, и Порт-Сент-Мэри, известный своими побеленными коттеджами.

Любителям природы стоит посетить Келф-оф-Мен – крошечный островок у побережья, где можно наблюдать за птицами. Это один из наименее посещаемых британских островов, и добраться туда можно только на небольшом пароме с материка, поэтому это место для любителей острых ощущений.

На западе острова Мэн находится Глен-Мэй – пышная долина, усеянная водопадами и усеянная хрустальными ручьями. Но если вы ищете что-то по-настоящему захватывающее, отправляйтесь прямиком в заповедник Айрес. Дикий, покрытый дюнами и солончаками ландшафт на северном побережье — одно из тихих мест для прогулок на острове, которое прекрасно подходит для наблюдения за дикой природой, в частности за хищными птицами. Интересным выбором станет также Далби — лес и водохранилище, которые предлагают множество пешеходных троп, откуда открываются панорамные виды как на сельскую местность, так и на побережье.

Добраться на остров Мэн можно местными авиалиниями из аэропортов крупных британских городов – Лондона, Ливерпуля, Манчестера, Эдинбурга, Бристоля и т.д., а также из Дублина. Что касается самого острова, то он совсем небольшой – в любую точку от столичного Дугласа можно добраться максимум за час.

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