Духовка будет как новая: чем отмыть весь жир, налет и грязь без химии

Духовка после приготовления еды практически всегда имеет жирный налет, который не всегда могут отмыть даже моющие средства. Тогда на помощь могут "прийти" обычная кухонная сода, уксус, лимон.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram полезным лайфхаком, благодаря которому вы сможете очень быстро отчистить грязную духовку.

Что понадобится:

2 стакана воды

2 ст. л. соды

2 ст. л. лимонной кислоты

1/2 стакана уксуса

1/2 шт. лимона

Как отмыть духовку:

1. Налейте в противень воду, уксус, добавьте соду, лимонную кислоту и пол лимона.

2. Поставьте духовку на максимальную температуру на 20 минут.

После надо протереть стенки духовки губкой, можно добавить моющее для посуды и смыть водой!

Также на OBOZ.UA сообщалось, как и чем отчистить жир и грязь на крышках от сковородок и кастрюль