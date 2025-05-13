Две страны в Европе можно объехать всего за 66 долларов: как это работает

Путешествия по Европе поездом всегда имели особый шарм, позволяя углубиться в культуру и увидеть живописные пейзажи. Однако, планирование такого путешествия часто ассоциируется со значительными затратами на транспорт.

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Многие мечтают исследовать несколько стран за одну поездку, но высокая стоимость билетов может стать препятствием. К счастью, 2025 год принес отличные новости для бюджетных путешественников. Появились предложения, позволяющие почти без ограничений путешествовать по двум прекрасным европейским странам по чрезвычайно привлекательной цене.

Это настоящий туристический лайфхак от Travel Off Path для тех, кто стремится к приключениям без значительной нагрузки на кошелек.

Германия и Венгрия

Первой страной, которая разворачивает "красную дорожку" для любителей железнодорожных путешествий в 2025 году, является Германия. Страна с ее яркими городами, сказочными замками и великолепными пейзажами предлагает путешественникам свой "Deutschlandticket". Этот проездной стал настоящей находкой для тех, кто хочет глубоко погрузиться в жизнь регионов.

По стоимости около 66 долларов (2 739 грн) в месяц (официально 58 евро, точная сумма может колебаться из-за обменного курса), этот билет предоставляет доступ к разветвленной сети общественного транспорта Германии. Он позволяет совершать неограниченные поездки на региональных поездах, городских электричках (S-Bahn), метро (U-Bahn), трамваях и автобусах по всей стране. Это идеальный вариант для исследования различных уголков Германии, от шумных мегаполисов до уютных маленьких городков, хотя он не покрывает проезд на сверхскоростных поездах ICE.

Второй захватывающей страной, предлагающей доступные железнодорожные путешествия, является Венгрия. Страна поражает своей роскошной столицей, древней историей и великолепными термальными источниками. В 2025 году увидеть всю эту красоту стало чрезвычайно выгодно благодаря "Национальной туристической карте" (известной также как "országos bérlet").

Стоимость венгерского проездного составляет примерно 50-55 долларов США (около 49 евро), что также удобно вписывается в бюджет до 66 долларов и предлагает 30 дней неограниченных путешествий. Это универсальный билет для мультимодальных поездок. Он обычно покрывает неограниченный проезд во втором классе национальных железных дорог (MÁV-START, GYSEV), автобусах (Volánbusz) и пригородных железнодорожных линиях (HÉV). Кроме того, он часто включает местный общественный транспорт в Будапеште и некоторых других городах, позволяя легко передвигаться от архитектурных памятников до природных объектов.

В дополнение к этим двум замечательным предложениям, есть еще одна европейская страна, которая вывела доступность путешествий на совершенно новый уровень. Это маленькое Великое Герцогство Люксембург. С начала 2020 года здесь введен бесплатный общественный транспорт для всех - как для жителей, так и для туристов.

Это означает, что вы можете путешествовать любым национальным поездом (2 класса), автобусом или трамваем по всей стране, не платя ни копейки. Это фантастический бонус, если вы уже планируете тур по Европе и хотите добавить еще одну уникальную страну к своему маршруту без дополнительных расходов на транспорт, исследуя ее исторические фортификации, замки или живописные регионы совершенно бесплатно.

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