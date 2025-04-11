Дженнифер Лопес объединила два тренда в маникюре: изысканный результат. Фото

Французский маникюр стал настолько классической классикой, что его иногда называют проявлением безвкусицы и нехватки фантазии. Но все может резко поменяться, когда за дело берется человек с особым модным чувством.

Видео дня

К примеру, певица и актриса Дженнифер Лопес, которая умудряется почти не выходить из стилистики нейтральных нюдовых бьюти-образов и при этом быть креативной. В этот раз она объединила сразу два тренда, чтобы создать действительно интересный и оригинальный френч.

Лопес на днях посетила премьеру спектакля "Спокойной ночи и удачи" на Бродвее и ее образ назвали идеальным сочетанием голливудского гламура и вечной элегантности. Звезда выбрала для выхода черное бархатное платье Saiid Kobeisy с глубоким декольте и съемной накидкой из цвета слоновой кости.

Но экспертов больше всего поразил ее маникюр. Покрытие для Лопес создавала звездная мастерица Элль Герштейн. Она объединила для звезды сразу два модных тренда – "мыльные ногти" и микрофренч. Ногти своей знаменитой клиентки Герштейн покрыла полупрозрачным бело-розовым лаком, а на кончик нанесла тонкую белую полоску. Форму для Лопеса на этот раз создали миндалевидную и слегка удлиненную. Получилось очень элегантно и довольно необычно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой необычный французский маникюр сделала Рианна – певица оживила в нем забытый тренд нулевых.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.