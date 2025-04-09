Тренд из 2008-го: Рианна вернула в моду забытый маникюр

Мода нулевых подарила нам много противоречивых трендов, которые хочется забыть как страшный сон. Однако певица и фэшн-икон Рианна даже в том периоде нашла бьюти-прием, достойный того, чтобы возродить его в 2025 году.

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В своем Instagram она показала подписчикам матовые черные ногти, которые ассоциируются с духом инди-рока нулевых. Рири переосмыслила этот тренд, сделав необычный вариант французского маникюра. Весь ноготь она покрыла черным лаком с матовым финишем, а кончик сделала глянцевым и блестящим.

Именно такой необычный маникюр Рианна сделала для рекламы новых блесков для губ своего бренда Fenty Beauty. Их она тоже предлагает использовать для создания макияжа с ретро-вайбом – с темным контуром и более светлой серединой.

Если вернуться к маникюру, то звезда выбрала квадратную форму ногтевой пластины и неожиданную для себя короткую длину. На фоне популярности нюдовых аникюров (мыльных, глазированных, ногтей манекена) темный образ Рианны кажется глотком свежего воздуха. Если хотите чего-нибудь бунтарского этой весной, обратите внимание на черный френч певицы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о трех смелых трендах в маникюре, которые стоит попробовать этой весной.

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