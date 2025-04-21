Дженнифер Лопес сыграет в новом фильме Netflix: первые детали

Несмотря на неудачу предыдущего совместного проекта, научно-фантастического фильма "Атлас", стриминг Netflix и актриса Дженнифер Лопес решили не прекращать сотрудничество. Звезда подписала с платформой контракт на съемки еще в одной ленте.

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Как удалось узнать изданию Deadline, Лопес сыграет в киноадаптации романа "Последняя миссис Перриш". Режиссурой фильма будет заниматься постановщик "Форреста Гампа" и оригинального фильма "Назад в будущее", оскароносный Роберт Земекис.

Фильм находится в разработке, сценарий к нему пишут номинантка на "Оскар" Андреа Берлофф и номинант на премию "Оскар" Джон Гетинс. Стоит отметить, что Земекис уже работал с Гетинсом над номинированной на награду Американской киноакадемии драмой "Рейс" с Дензелом Вашингтоном в главной роли.

Основанный на романе Лив Константин, сюжет повествует о мошеннице (ее сыграет Лопес), которая выбирает своей жертвой богатую пару - мужа и жену Перришей. Она втирается к ним в доверие, подружившись с женой и соблазнив мужа. Мошенница намерена довести супругов до развода и занять место новой миссис Перриш, но это оказывается гораздо сложнее, чем она себе представляла.

Одноименный роман 2018 года был избран книжным клубом Риз Уизерспун. Книга разошлась тиражом более 1 миллиона экземпляров и была опубликована примерно в трех десятках стран.

Лопес и Netflix ранее сотрудничали над созданием боевиком-триллером "Мать" и научно-фантастическим эпосом "Атлас". В последнее время актриса выбирает для своих фильмов знаменитых и признанных режиссеров. К примеру, недавно на фестивалях был представлен фильм Билла Кондона "Поцелуй женщины-паука". В кинотеатрах он стартует осенью, чтобы попасть в сезон наград.

Долгий список блокбастеров, поставленных Земекисом, включает франшизу "Назад в будущее", "Кто подставил кролика Роджера", "Изгоя" и удостоенного премии "Оскар" "Форрест Гампа". Последней режиссерской работой Земекиса стал прошлогодний фильм "Тут", в котором он воссоединился с Томом Хэнксом и Робин Райт. Интимная история, происходящая в одном месте на протяжении поколений, была впервые показана на фестивале AFI Fest и закрыла Чикагский фестиваль, где Земекис получил премию Founder's Award.

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