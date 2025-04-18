Райан Гослинг сыграет главную роль в продолжении 'Звездных войн': детали

Когорту актеров, приобщившихся к культовой кинофраншизе "Звездные войны" ожидает незаурядное пополнение. В предстоящей ленте Star Wars: Starfighter сыграет Райан Гослинг.

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Компания Lucasfilm, владеющая франшизой, подтвердила изданию Variety, что актер возглавит новую часть фантастической истории. А режиссером ленты выступит Шон Леви. Производство ленты должно начаться осенью, а премьера намечена на 28 мая 2027 года.

Гослинга и Леви официально представили на ежегодном мероприятии Star Wars Celebra. То, что они присоединятся к франшизе, объявили президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и главный креативный директор Дэйв Филони. Они также представили проект ленты Star Wars: Starfighter.

Variety также удалось узнать, что сценарием для картины займется Джонатан Троппер. Ранее он уже сотрудничал с Шоном Леви над такими фильмами как "Проект Адам" и "Здесь я тебя и оставлю". Кроме того, сценарист создал для стриминга Apple TV+ сериал "Твои друзья и соседи".

Star Wars: Starfighter станет отдельной историей с участием новых персонажей во вселенной "Звездных войн". События ленты развернутся через пять лет после части с подзаголовком "Скайуокер. Восхождение". Пока эта история является самым поздним по времени действия полнометражным фильмом на временной шкале "Звездных войн". Других членов каста ленты Lucasfilm пока не называли.

Для Леви проект станет следующим входом в культовую франшизу после работы над суперуспешным комедийным боевиком "Дедпул и Росомаха", в прошлом году принесшим Marvel Studios 1,3 миллиарда долларов Фильм также стал самым кассовым в истории среди лент со "взрослым" рейтингом R.

Предыдущей работой Гослинга был вышедший в мае 2024 года комедийный боевик "Каскадер". "Starfighter" должен открыть новую эру в карьере актера, обычно избегающего участия во франшизах.

"Starfighter" выйдет чуть больше чем через год после следующего полнометражного фильма во вселенной "Звездных войн". Им станет лента "Мандалорец и Грогу" – кинотеатральное расширение сериала Disney+ "Мандалорец". Основные съемки проекта завершены и продолжается этап постпродакшена. Премьера фильма запланирована на 22 мая 2026 года.

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