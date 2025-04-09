О чем будет фильм 'Однажды в Голливуде 2': появились первые детали

Netflix готовит неожиданное продолжение культовой ленты "Однажды в Голливуде". Информация получила официальное подтверждение: над сценарием работает Квентин Тарантино, а режиссером стал Дэвид Финчер. Главным героем нового фильма будет харизматичный дублер и каскадер Клифф Бут в исполнении Брэда Питта.

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На прошлой неделе главные голливудские медиа обнародовали новость об амбициозном проекте Netflix. Детали рассказало издание World Of Reel.

Друг Квентина Тарантино, Шон Феннеси, поделился деталями в подкасте The Big Picture. На этот раз сам Тарантино ограничится ролью сценариста. Постановкой займется Дэвид Финчер, который, по словам Феннеси, уже намекнул на старт съемок летом.

При этом Феннеси подчеркнул, что не стоит воспринимать фильм как прямое продолжение "Однажды в Голливуде". Это скорее отдельная, но тематически родственная история, сосредоточенная на персонаже Клиффа Бута, которого снова сыграет Брэд Питт.

"Наверное, это не следует рассматривать как продолжение, а скорее второй, связанный с первым, фильм. Вспомните - "Великий сон", адаптацию Реймонда Чендлера с Хамфри Богартом в главной роли, которая происходит в том же мире, что и "Прощай, моя красавица" 1975 Роберта Митчема", – прокомментировал Феннеси.

События новой ленты, по словам Феннеси, будут разворачиваться в 1977 году, примерно через восемь лет после сюжета первого фильма.

Еще в марте 2023 года сам Тарантино сообщал, что его сюжет следующего – и, по его словам, финального фильма будет происходить в 1970-х. Сначала он должен был быть посвящен легендарному кинокритику, но в итоге трансформировался в историю о Буте. Проект также стал еще одной возможностью для сотрудничества Питта и Финчера, которые уже создавали вместе культовые фильмы: "Семь", "Бойцовский клуб", "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Инсайдеры сообщают, что бюджет картины может достичь $200 миллионов. По предварительной информации, среди сюрпризов фильма ожидаются камео Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

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