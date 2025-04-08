Показали, как рушится Кремль: вышел трейлер новой части 'Миссия невыполнима'

Одним из лучших моментов во всей кинофраншизе шпионских боевиков "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли был подрыв московского Кремля. И авторы серии фильмов решили повторить его в новой части трейлера.

Видео дня

Проморолик фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" был опубликован накануне. Он обещает зрителям самую опасную задачу, которую когда-либо получал агент Итан Хант, которого играет Круз.

Видео содержит нарезку кадров из предыдущих фильмов франшизы. В то время как за кадром звучит голос: "Все, кем ты был, все, что ты сделал, вело к этому". И это неспроста. Вероятно, восьмая часть кинофраншизы станет для 62-летнего Тома Круза последним появлением в роли Итана Ханта. В первый раз он примерил на себя этот образ в 1996 году. И прославился тем, что выполнял большинство трюков в кадре сам. На этот раз Круз прыгнет с истребителя и повиснет на перевернутом самолете. Зрителей также ждут подводные сцены и зрелищные погони, которыми славится франшиза.

Что касается сюжета, то, как пишет издание Variety, Ханту придется столкнуться с мощным искусственным интеллектом по имени The Entity. Шпиону, оказавшемуся на грани разоблачения, придется остановить программу, способную, если она попадет не в те руки, повлечь за собой настоящий хаос по всему миру.

Кроме Круза, в актерский состав "Финальной расплаты" входят Саймон Пегг в роли Бенджи Данна, Винг Реймс в роли Лютера Стрикелла, Ванесса Кирби в роли Аланны Митсополис, Хейли Этуелл в роли Грейс, Эсай Моралес в роли злодея Габриэля Клементьефф также известного как Пэрис. Среди новичков франшизы "Миссия невыполнима" – звезда "Теда Лассо" Ханна Уоддингем, Ник Офферман, Люси Тулугарджук, Кэти О'Брайан, Трамелл Тиллман и Стивен Ойонг.

Заключительная часть "Миссии невыполнимой" должна была выйти в прокат еще в 2022 году. Однако помешали пандемия коронавируса, а затем масштабная забастовка голливудских сценаристов и актеров.

Долгожданная мировая премьера состоится 23 мая. Украинцы увидят фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" днем ранее – 22 мая.

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