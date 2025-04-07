Вышел трейлер долгожданного фильма 'Трон: Арес': когда премьера

Фантастическая кинофраншиза "Трон" в этом году пополнится новым фильмом. Осенью в прокат должен выйти сайфай экшн "Трон: Арес", и уже можно посмотреть дублированный трейлер к нему.

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Ролик с Джаредом Лето, Эваном Питерсоном и Джиллиан Андерсон был опубликован на YouTube канале компании Kinomania Film Distribution. Именно она занимается прокатом фильма в Украине.

"Арес" станет третьей частью франшизы "Трон", повествующей о столкновении цифрового мира с реальным. Оригинальный фильм вышел в 1982 году и создал сенсацию благодаря своим компьютерным спецэффектам и тематике. По сюжету инженер-программист Кевин Флинн после взлома программы, над которой когда-то работал, попадает в цифровой мир и сталкивается с его неожиданными угрозами. Сиквел "Трон:Наследие" увидел свет в 2010 году. Он рассказывал о приключениях Сэма Флинна – сына Кевина, пытающегося найти своего отца.

Сюжет триквела держится в тайне. Известны лишь его отдельные детали. В частности, авторы поделились, что он будет рассказывать о прямом контакте человечества с искусственным интеллектом. Лето в фильме досталась роль персонажа по имени Арес – именно он упоминается в названии фильма. Эван Питерс же сыграет Джулиана Диллинджера. Фамилия персонажа совпадает с фамилией главного злодея первого фильма – Эда Диллинджера. Также известно, что в "Аресе" появится и Кевин Флинн. Его, как и в "Наследии", воплотит Джефф Бриджес.

Режиссером фильма "Трон: Арес" стал Йоахим Реннинг ("Кон-Тики"). Сценарий к фильму написал Джек Торн – именно он в соавторстве со Стивеном Грэмом написал сериал-сенсацию "Юность". В каст "Ареса" также вошли Грета Ли, Джоди Тернер-Смит, Кэмерон Монаган, Сара Дежарден, Хасан Минхадж и Артуро Кастро. В фильме прозвучит оригинальная музыка группы Nine Inch Nails.

"Трон: Арес" дебютирует в украинском прокате 9 октября.

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