Когда выйдет последний фильм 'Аббатство Даунтон': все, что известно о ленте

Нынешняя осень станет особенной для всех ценителей британского стиля, изящной драмы и аристократического шарма. 12 сентября 2025 года выйдет долгожданное продолжение "Аббатства Даунтон". Это очередное возвращение в мир семьи Кроули и прощание с одной из самых знаменитых телевизионных саг нашего времени.

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Название говорит само за себя – "Большой финал". Это не просто завершение истории, это символический конец эпохи. Подробнее о завершении саги – читайте в материале OBOZ.UA.

Сейчас в Великобритании продолжаются съемки третьей и финальной части полнометражной экранизации саги об аббатстве Даунтон. И хотя сюжет картины держат в строжайшей тайне, уже сам факт ее создания вызывает волну эмоций и ожиданий.

Первый фильм, основанный на одноименном сериале, появился на больших экранах в 2019 году, а продолжение – "Новая эра" – вышло в 2022 году. События двух предыдущих частей переносили зрителей в эпоху перемен: от элегантной тишины родового поместья до вызовов новейшего мира XX века. Семья Кроули, ее слуги, друзья и враги – все они проживали свои драмы на фоне исторических потрясений.

"Аббатство Даунтон" давно стало культурным явлением: не только благодаря изящным костюмам и богатому языку сценария, но и через умение показать смену эпох сквозь призму одной семьи. Сериал получил признание во всем мире, собрал многочисленные награды, в том числе "Золотой глобус", и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее обсуждаемый англоязычный сериал среди критиков.

Хотя создатели пока не раскрывают сюжетные детали, известно, что история начнется после событий "Новой эры". Тогда зрители стали свидетелями эмоционального прощания с леди Вайолет Кроули (Мэгги Смит), передавшей правление леди Мэри (Мишель Докери). Этот переход поколений обещал новый этап в жизни героев – возможно, именно он станет основой для будущих сюжетных поворотов.

Тизер третьего фильма не содержит диалога – только сцена, где актеры собираются за столом для чтения сценария. И все это – под знакомую музыку, которая уже сама по себе вызывает ностальгию.

К своим ролям вернутся любимцы зрителей:

Гью Бонневиль (лорд Грентем),

Мишель Докери (леди Мэри),

Элизабет Макговерн (леди Кора),

Лора Кармайкл (леди Эдит),

Джим Картер, Филлис Логан, Джоан Фроггатт – это лишь часть основного состава.

Кроме того, к актерской семье присоединятся Джоэли Ричардсон, Алессандро Нивола, Саймон Рассел Билл и Арти Фрушан. Их роли держатся в секрете, но появление новых лиц всегда означает новые сюжетные интриги.

Режиссером снова выступит Саймон Кертис, уже работавший над вторым фильмом, а сценарий к "Большому финалу" традиционно написал Джулиан Феллоуз, создатель "Аббатства Даунтон". Его изысканная манера письма, историческая точность и тонкое психологическое изображение персонажей стали фирменным знаком всего проекта.

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