Лидеры изменились: какие фильмы самые популярные на украинском Netflix

На украинском Netflix произошли изменения в списке самых популярных фильмов. Новые лидеры покорили внимание зрителей, привлекая интерес как к новинкам, так и к классическим картинам.

Видео дня

Среди топовых фильмов этого месяца можно увидеть разные жанры: от анимационных лент до исторических драм. Изменения в симпатиях украинских зрителей свидетельствуют об интересе к новым направлениям в кинематографе.

Какие фильмы вошли в список лучших, читайте дальше:

Электрический штат (The Electric State)

Научно-фантастический фильм основан на одноименном графическом романе Симона Столегага. События разворачиваются в альтернативные 1990-е, где роботов активно использовали для замены людей во многих профессиях. Главная героиня, девушка Мишель, после гибели брата Кристофера сталкивается с роботом Космо, который руководствуется сознанием ее брата. Вместе они отправляются в путешествие в резервацию роботов, где их ждут опасные приключения.

Очень вкусно (Delicious)

Триллер об истории богатой немецкой семьи, отправляющейся на отдых в живописную местность Франции. Во время пребывания в отеле они встречают молодую женщину, которая работает в этом заведении и постепенно ввязывает их в свои темные интриги. Ее хитроумные планы начинают угрожать безопасности семьи, а ситуация становится все более опасной и напряженной. Фильм совмещает элементы психологического триллера и драмы, держа зрителя в напряжении до самого конца. Впечатляющие выступления актеров и острая сюжетная линия делают "Вкусность" привлекательным для любителей напряженных и интригующих историй.

Планктон: Фильм (Plankton: The Movie)

Американская анимационная комедия, являющаяся спинофом популярного сериала Губка Боб Квадратные Брюки. В фильме рассказывается история Планктона, вновь пытающегося похитить секретную формулу Крабби Патти, но его планы рушатся, когда его компьютерная жена Карен берет на себя управление. Карен превращается в мощный механизм и создает гигантскую плавучую крепость для захвата мира, оставив Планктона позади. Чтобы восстановить ситуацию, Планктон обращается к своему старому врагу, Губке Бобу, и вместе они пытаются остановить Карен.

Семейка Крудсов (The Croods)

Анимационный фильм студии DreamWorks Animation, вышедший в 2013 году. Лента, режиссируемая Крисом Сандерсом, рассказывает о приключениях первобытной семьи Крудс, которые вынуждены покинуть свою пещеру после разрушительного землетрясения и отправиться в путешествие, чтобы найти новое жилье. По пути они переживают много увлекательных моментов, открывают для себя новые возможности и сталкиваются с революционными изменениями в мире, в частности узнают, как делали первые фотографии. В центре сюжета — конфликт между консервативным отцом, который придерживается древних традиций и страха перед новым, и стремящейся к переменам и приключениям дочерью-тинейджером. Фильм совмещает доисторическую атмосферу с универсальными темами семейных отношений и борьбы поколений.

Еще одна из рода Болейн (The Other Boleyn Girl)

Это историческая драма, действие которой разворачивается во времена правления английского короля Генриха VIII из династии Тюдоров. Фильм сосредоточен на соперничестве двух сестер – Анны и Марии Болейн – за сердце короля. Каждая из них пытается получить его благосклонность и влияние при дворе, что приводит к запутанным интригам и драматическим событиям. Сюжет фильма построен на одноименном романе Филиппы Грегори, ставшего бестселлером. "Еще одна из рода Болейн" глубоко исследует темы амбиций, измены и политической борьбы, оказавших значительное влияние на английскую монархию в то время.

Би Муви: Медовый заговор (Bee Movie)

Комедийный анимационный фильм, рассказывающий историю Барри Би Бенсона, молодой пчелы, недавно окончившей колледж и стремящейся найти свою цель в жизни. Он разочаровывается, узнав, что будет работать только в одном месте всю свою жизнь, и отправляется за пределы улья, где встречает флористку Ванессу Блум. Нарушая главное правило пчелиного общества – не общаться с людьми, Барри и Ванесса становятся близкими друзьями. Барри узнает, что люди уже давно воруют мед и решает подать в суд на человечество, чтобы прекратить эксплуатацию пчел. Во время суда, на который Барри подает иск, его команда выигрывает дело, что приводит к глобальному кризису из-за исчезновения меда.

Бастион 36 (Squad 36)

Иранцузский уголовный триллер об офицере Антуане Серде, который после санкций Генеральной инспекции французской национальной полиции переводится в Бригаду по борьбе с преступностью. Этот перевод заставляет его разорвать отношения с бывшей командой, возглавляемой харизматичным Сами Белкаимом. После того как двух его бывших коллег убивают в течение 24 часов, а третий исчезает, Серда начинает расследование, которое становится личным для него. Изучая дело, он выявляет ожесточенное полицейское соперничество, постепенно затягивающее его в опасный мир, где коррупция и предательство бросают тень на всю систему. Изнурительное падение в водоворот преступности грозит не только его карьере, но и самой жизни.

Поезд в 31 декабря (December 31st Express)

Украинский комедийный фильм 2024 года, режиссер Олег Борщевский. Сюжет разворачивается вокруг поездки пассажиров поездом в новогоднюю ночь, где у каждого из героев есть свои секреты, мечты и трудности. Николай Иванович, проводник поезда, совершает свой последний рейс перед пенсией, а на пути поезда разворачиваются веселые и драматические ситуации между пассажирами, в частности измены, грядущие рождения и даже свадьбы. В фильме звучат песни "Ждет дома" от YAKTAK и "Зима" от Klavdia Petrivna. В финале поезд доказывает свою важную роль, ведь приносит новую жизнь и меняет судьбы пассажиров.

Медовый месяц с моей мамой (Honeymoon Crasher)

Французская комедия рассказывает историю молодого человека, которого бросает невеста перед алтарем ради своего бывшего. Вместо того чтобы переживать разочарование в одиночестве, он решает отправиться в запланированное свадебное путешествие вместе со своей мамой. В течение этого необычного путешествия между ними разворачиваются комические ситуации, помогающие главному герою переосмыслить свою ситуацию и отношения с родными. В главных ролях - Мишель Ларок, Жюльен Фрисон и Росси де Пальма. Фильм предлагает веселую и эмоциональную историю о необычном пути к самопознанию и семейным связям.

Гадкий Я 3 (Despicable Me 3)

Американский 3D компьютерно-анимационный приключенческо-комедийный фильм, ставший третьим в популярной франшизе. Режиссерами выступили Пьер Коффин и Кайл Балда, а премьера состоялась 30 июня 2017 года в США и 29 июня – в Украине. В фильме Грю, бывший главный злодей, ведет спокойную жизнь с приемными дочерьми, женой Люси и своими верными муртадами, пока не узнает, что у него есть давно потерянный брат-близнец Дрю. Хотя братья очень похожи, их характеры сильно отличаются: Дрю имеет волосы и стильный вид, и между ними вспыхивает соперничество, кто из них лучше. Однако, когда на сцену выходит новый злодей — Бальтазар Бретт, бывшая детская звезда, братьев объединяет борьба с общим врагом.

OBOZ.UA ранее писал, какой сериал от Netflix вызвал восторг среди критиков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.