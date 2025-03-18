Джиджи Хадид показала стильный образ с золотой сумочкой. Фото

В этом году золотая сумочка стала одним из главных аксессуаров весеннего гардероба, и Джиджи Хадид в очередной раз продемонстрировала это. Модель на закате Rabanne в Нью-Йорке показала, как элегантно сочетать золотой клатч с разными элементами одежды.

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Ее образ поразил не только благодаря стильным акцентам, но и благодаря оригинальности сочетания цветов и материалов. Для этого мероприятия Хадид выбрала черный кожаный бомбер и брючный костюм в тонкую полоску, подчеркивавший ее утонченную фигуру.

Она дополнила лук золотыми серьгами и ожерельем, а благодаря черным ботфортам образ стал еще более стильным. Завершающим штрихом стал роскошный золотой кольчужный клатч от бренда Rabanne, ставший настоящим украшением ее вечернего наряда.

Золотая сумочка, как показала Хадид, отлично подходит не только для торжественных событий, но и для повседневных уличных образов. Сумка прекрасно комбинируется не только с элегантными костюмами, но и с более простыми вариантами, например, с джинсами или платьями. Это универсальный аксессуар, который способен добавить гламура даже к самой обычной одежде.

Этот тренд популярен не только среди моделей и знаменитостей. Золотая сумочка – универсальный элемент, который может изменить ваш вид и придать особый шарм даже к простейшим сочетаниям. Если вы еще не обзавелись такой сумочкой, стоит обратить внимание на модные модели этого сезона. Это инвестиция, которая, безусловно, не останется незамеченной.

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