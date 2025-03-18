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Джиджи Хадид показала стильный образ с золотой сумочкой. Фото

Елена Былим
NewsLife
1 минута
1,0 т.
Джиджи Хадид показала стильный образ с золотой сумочкой. Фото

В этом году золотая сумочка стала одним из главных аксессуаров весеннего гардероба, и Джиджи Хадид в очередной раз продемонстрировала это. Модель на закате Rabanne в Нью-Йорке показала, как элегантно сочетать золотой клатч с разными элементами одежды.

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Ее образ поразил не только благодаря стильным акцентам, но и благодаря оригинальности сочетания цветов и материалов. Для этого мероприятия Хадид выбрала черный кожаный бомбер и брючный костюм в тонкую полоску, подчеркивавший ее утонченную фигуру.

Она дополнила лук золотыми серьгами и ожерельем, а благодаря черным ботфортам образ стал еще более стильным. Завершающим штрихом стал роскошный золотой кольчужный клатч от бренда Rabanne, ставший настоящим украшением ее вечернего наряда.

Джиджи Хадид показала стильный образ с золотой сумочкой. Фото

Золотая сумочка, как показала Хадид, отлично подходит не только для торжественных событий, но и для повседневных уличных образов. Сумка прекрасно комбинируется не только с элегантными костюмами, но и с более простыми вариантами, например, с джинсами или платьями. Это универсальный аксессуар, который способен добавить гламура даже к самой обычной одежде.

Этот тренд популярен не только среди моделей и знаменитостей. Золотая сумочка – универсальный элемент, который может изменить ваш вид и придать особый шарм даже к простейшим сочетаниям. Если вы еще не обзавелись такой сумочкой, стоит обратить внимание на модные модели этого сезона. Это инвестиция, которая, безусловно, не останется незамеченной.

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