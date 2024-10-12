Египет начал строить новый город, вдвое больше Барселоны: что задумали

Жаркий Египет является одним из самых популярных и относительно недорогих направлений для отдыха. И скоро в стране появится целый новый город, чтобы удовлетворить спрос туристов.

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Как пишет британское издание Independent, страна объявила о планах построить мегапроект на побережье Средиземного моря. Будущий город, который называется Рас-эль-Хекма, должен быть почти вдвое больше испанской Барселоны.

Сейчас Рас-эль-Хекма является небольшим поселком, где процветает сельское хозяйство. Именно здесь выращивают 17% египетских оливок и 26% инжира. Однако в скором времени здесь должны появиться новые отели, включая сети Accor и Ennismore, поля для гольфа и пристань для яхт международного уровня. Площадь будущего города должна составить 170 квадратных километров. Для сравнения, Барселона имеет площадь 101 кв.

Разрабатывают проект инвестиционная компания ADQ и дизайнерская студия Modon, обе расположены в Абу-Даби, ОАЭ. Задача нового туристического города – оживить экономику Египта. Он уже принес стране 25 миллиардов долларов прибыли от продажи территорий инвесторам из Эмиратов, и должен принести еще 11 миллиардов в виде инвестиций.

Город обещают сделать умным, стойким и инклюзивным. Кроме привлечения туристов, Рас-эль-Хекма также предоставит жилье двум миллионам человек. Здесь разместятся жилые и деловые кварталы, планируют открыть новые университеты и обустроить свободную экономическую зону.

Старт строительным работам дали 4 октября. Первая фаза будет включать возведение международного аэропорта и прокладку высокоскоростной железнодорожной линии, которая свяжет жилые районы, офисные помещения, места для приема гостей, торговые, развлекательные и рекреационные объекты. Когда планируется завершить этот этап строительства, не сообщается.

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