Эксперт по путешествиям назвал самую дружелюбную страну Европы

Путешественник и блогер Скотт Тревелс решил определить самую дружелюбную страну Европы. После десятков поездок по континенту и посещения более 50 европейских городов он вручил свои Travel Awards, среди которых отдельно отметил страну с самым теплым отношением к туристам.

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Больше всего, по его словам, он почувствовал себя "как дома" именно в Австрии. Это признание стало неожиданностью для многих его подписчиков, ведь мнения об австрийцах оказались противоречивыми. Несмотря на неоднозначные реакции, блогер уверенно стоит на своем выборе.

В видео с объявлением победителей в нескольких категориях Travel Awards Скотт отдельно выделил Австрию как "самую дружелюбную страну Европы". По его мнению, именно здесь туристы могут почувствовать самое искреннее отношение местных жителей. Другие награды получили Швейцария (за красоту) и Греция (за кухню). Однако именно австрийское гостеприимство больше всего поразило путешественника.

Не все подписчики согласились с оценкой блогера. В комментариях к видео некоторые из австрийцев сам признавал, что не считает свою страну слишком открытой, а другие просто сомневались в целесообразности такого звания для Австрии. Несмотря на критику, Скотт настаивает, что его личный опыт был именно таким.

Что привлекает туристов в Австрии

Австрия — горная страна без выхода к морю, которая ежегодно привлекает миллионы туристов. Особенно популярной она является среди любителей зимних видов спорта, ведь ее территория в значительной степени покрыта Альпами. Также страна имеет множество возможностей для пеших путешествий, экотуризма и отдыха на природе.

Австрия известна также своим музыкальным наследием. Здесь родились такие гении, как Моцарт, Бетховен и Штраус. В Вене расположены всемирно известные музыкальные учреждения — Венская опера и филармония, а также проходят престижные культурные события, в частности Зальцбургский фестиваль и Венский оперный бал.

Столица страны, Вена, стабильно входит в список городов с самым высоким качеством жизни в мире. Его архитектура, музыкальная традиция, культурная жизнь и удобная инфраструктура делают город привлекательным как для туристов, так и для постоянного проживания. Благодаря удобному общественному транспорту и пешеходному центру город легко исследовать и наслаждаться его атмосферой.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой из городов Европы считается лучшим для пешего туризма.

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