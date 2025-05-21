Эль Фэннинг присоединилась к касту новых 'Голодных игр': кого сыграет

Актриса Эль Фэннинг стала новым лицом в мире "Голодных игр", присоединившись к актерскому составу фильма "Рассвет жатвы". Она сыграет культовую Эффи Тринкет, персонажа, которого ранее воплотила Элизабет Бэнкс в первых четырех лентах франшизы.

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Новая картина, режиссером которой является Фрэнсис Лоуренс, основана на романе Сюзанны Коллинз и выйдет на экраны 20 ноября 2026 года. События разворачиваются за 24 года до истории Катнисс Эвердин, погружая зрителей в 50-е Голодные игры. Фэннинг, известная своей яркой игрой в таких проектах, как "Полный неизвестный", обещает привнести свежий взгляд на любимую героиню, сообщает The Hollywood Reporter.

В новом фильме Эффи Тринкет выступает стилисткой Геймитча Абернаты, которого играет Джозеф Зада. Ее роль - помогать участнику подготовиться к жестоким соревнованиям, определяющим судьбу трибутов Панема. Эффи, известная своим эксцентричным стилем и сложным характером, в этой истории предстает в начале своего пути, что добавляет персонажу новых граней. Кастинг Фэннинг вызвал восторг у фанатов, ведь ее актерское мастерство идеально соответствует образу молодой Эффи. Лайонсгейт отмечает, что выбор актрисы был очевидным из-за ее уникальной харизмы и эмоциональной глубины.

В актерский состав также вошли известные актеры, такие как Ральф Файнс в роли президента Сноу, Уитни Пик, Маккенна Грейс, Джесси Племонс, Келвин Харрисон-младший, Майя Хоук, Лили Тейлор, Бен Ван, а также Молли МакКанн и Йона Белл, которые сыграют героинь Луэллу и Лу Лу Лу. Каждый актер привносит в проект свой уникальный талант, обещая сделать "Рассвет на жатве" одной из самых ожидаемых лент.

Франшиза "Голодные игры" уже собрала более 3,3 миллиарда долларов в мировом прокате, а пять предыдущих фильмов стали культурным феноменом. "Рассвет на жатве" возвращает зрителей в Панем, раскрывая историю 50-х игр, которые повлияли на судьбу Геймитча. Новый фильм обещает не только драматическое напряжение, но и более глубокое погружение в прошлое любимых персонажей. Фэннинг, чья карьера включает номинацию на "Эмми" и роли в таких проектах, как "Сентиментальная ценность" и "Марго имеет проблемы с деньгами", добавляет еще больше интриги к предстоящей премьере.

OBOZ.UA писал ранее, что в Lionsgate объявили главных актеров приквела "Голодных игр".

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