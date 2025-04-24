Кто сыграет в приквеле 'Голодных игр': Lionsgate назвала исполнителя роли Геймитча

Кинокомпания Lionsgate объявила главных актеров приквела культовой франшизы "Голодные игры" – фильма "Восход на Жатву", снятого по мотивам одноименного романа Сюзан Коллинз. Лента перенесет зрителей на 24 года до событий основной истории и расскажет о юности Геймитча Абернати – будущем наставнике Катнисе Эвердине.

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Экранизация объяснит, откуда появилась одна из самых любимых фигур франшизы. И, возможно, это начало нового цикла историй, который снова захватит поколение.

Роль молодого Геймитча исполнит Джозеф Зада, а образ его любимой Ленор Дал воплотит Уитни Пик, известная по перезапуску сериала "Сплетница". Оба актера – новые имена в масштабном кинопространстве, однако именно их пробы поразили создателей фильма.

"Мы прослушали сотни талантливых актеров со всего мира, и именно эти двое выделялись не только профессионализмом, но и эмоциональной правдивостью", – отметила сопрезидент Lionsgate Motion Picture Group Эрин Вестерман.

События фильма будут разворачиваться во время юбилейных 50-х Голодных игр, вошедших в историю как одни из самых жестоких. По условиям Игр в том году из каждого округа выбрали не двух, а четырех трибутов – двух парней и двух девушек. В центре сюжета – 16-летний Геймитч, который оказывается среди избранных от 12 округа.

"Когда называют имя Геймитча, все его мечты рушатся. Он оторван от семьи и любви и отправлен в Капитолий. Но что-то внутри заставляет его сражаться. И не просто выживать – а изменить правила игры", – говорится в официальной синопсисе фильма.

Лента будет совмещать боевую драму, любовную линию и политический подтекст, характерный для всей серии.

Роман Сюзан Коллинз "Sunrise on the Reaping" вышел 18 марта и уже в первую неделю разошелся тиражом более 1,2 миллиона экземпляров, мгновенно став международным бестселлером.

Режиссером приквела снова выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший предыдущие части франшизы. Сценарий адаптирует Билли Рэй. Премьера фильма намечена на 20 ноября 2026 года.

По состоянию на сегодняшний день серия "Голодные игры" принесла более $3,3 миллиарда в мировом прокате, а последний приквел, "Баллада о певчих птицах и змеях", подтвердил устойчивый интерес зрителей к вселенной Панему.

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