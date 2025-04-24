Когда выйдет второй сезон 'Венздей': известна точная дата

Сериал "Венздей" вернется уже через несколько месяцев. Стриминг Netflix опубликовал долгожданный тизер второго сезона популярного комедийного [оррора.

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Ролик вышел на официальных платформах Netxlif. В том числе он доступен с украинскими субтитрами. Тизер сообщает, что сезон будет разделен на две части. Первая часть продолжения "Венздей" стартует на стриминге 6 августа, а вторая – 3 сентября.

Кроме того, в соцсетях появились первые кадры будущего сезона. Они намекают на звездное пополнение кастау сериала. В частности, на фото можно увидеть Стива Бушеми. Впрочем, не он один станет новым героем "Венздей". В сериале сыграют легендарный Док из "Назад в будущее" – актер Кристофер Ллойд, а также Тэндиви Ньютон и Хейли Джоэл Осмент. Заявлена в списке актеров и номинантка на "Оскар" Леди Гага. Ее роль будет гостевой и пока держится в секрете.

Согласно официальному логлайну сериала, шоу повествует о "студенческих годах Венздей Аддамс, когда она пытается овладеть своими новыми экстрасенсорными способностями, помешать серии убийств и разгадать тайну, в которую ввязались ее родители".

К роли мрачной девочки из семьи Аддамс вернется Дженна Ортега. Ее родителей воплотят Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также к съемкам в "Венздей" вернулись Эмма Майерс, Джой Сандей, Муса Мостафа, Джорджи Фармер, Виктор Доробанту, Луянда Унати Льюис-Ньяво, Джейми МакШейн и Фред Армисен. Тим Бертон возвращается как режиссер вместе с Пако Кабесасом и Анджелой Робинсон.

Ранее OBOZ.UA показывал тизер второго и финального сезона сериала Netflix "Песочный человек".

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