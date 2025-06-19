'Элио': что известно о новом космическом приключении от Pixar и как его оценили критики

Студия Pixar, известная своими глубокими и визуально потрясающими анимационными фильмами, представила свое новое космическое приключение под названием "Элио". Этот мультфильм обещает погрузить зрителей в мир межгалактических путешествий и неожиданных открытий, раскрывая темы одиночества, семьи и поиска своего места во Вселенной.

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Благодаря уникальному сюжету и уже положительным отзывам критиков, "Элио" имеет все шансы стать еще одной знаковой работой в фильмографии Pixar, которая привлечет как детей, так и взрослых.

О чем мультфильм "Элио"

Это история мальчика Элио, который переехал к своей тете Ольге после потери родителей. Этот переход оказывается тяжелым для обоих: Элио становится замкнутым, а Ольга пытается найти общий язык с племянником, одновременно смиряясь с несбывшимися мечтами о космосе. В музее Элио узнает о космическом зонде "Вояджер", который был отправлен в космос для поиска других цивилизаций. Этот момент, возможно, соединяя одиночество и чудеса космоса, зажигает в Элио безудержную любовь к Вселенной.

Со временем страсть Элио к космосу только возрастает. Он проводит дни на пляже, оставляя огромные послания на песке в надежде на похищение пришельцами. Тетя Ольга, раздражаясь поведением парня, пытается сохранить свою работу на военной базе. После ссоры Ольга решает отправить Элио в военное училище, но перед этим он пробирается к компьютеру на базе и отправляет сообщение в космос.

Вскоре Ольга получает сообщение "Приведите нам своего лидера", и Элио похищают инопланетяне. Его телепортируют в Коммуниверс, собрание самых умных инопланетян во Вселенной. В череде неожиданных обстоятельств Элио заставляет этих инопланетян думать, что он является лидером Земли. Чтобы быть принятым в их группу, Элио предлагает помочь космическим послам и стать кандидатом, противостоять военачальнику Лорду Григону. Пытаясь задобрить его, Элио также встречает сына Григона, Глордона, и находит своего первого друга в дальних уголках космоса.

Премьера фильма "Элио" состоится 20 июня. Главного героя озвучил Йонас Кибреаб, а тетю Ольгу - Зои Салдана.

Как рейтинг Элио на Rotten Tomatoes сравнивается с фильмами Pixar

Оценки критиков на Rotten Tomatoes

"Элио" дебютировал с солидным рейтингом 83% на Rotten Tomatoes, что указывает на преимущественно положительные отзывы. На момент написания статьи фильм получил 47 рецензий, и его рейтинг может колебаться с появлением новых отзывов. Рейтинг зрителей еще не сформирован, он начнет появляться после выхода фильма в кинотеатрах.

Рэйчел Лабонте из ScreenRant, например, назвала "Элио" "душевным космическим приключением Pixar - лучшим фильмом за последние годы", отметив, что это история о дружбе, семье и связи, которая "одновременно порадует и разочарует вас".

В общем, "Элио" хвалят как визуально потрясающее, искреннее космическое приключение, полное тем принадлежности, связи и самопринятия. Критики отмечают эмоциональную глубину фильма, его изобретательные замыслы и семейный шарм. Хотя "Элио" не называют одним из шедевров Pixar, большинство рецензентов сходятся во мнении, что это вдумчивый, милый и интересный фильм. Некоторые критикуют предсказуемый сюжет и неравномерное исполнение, но это не мешает фильму занять свое достойное место среди качественных анимационных работ студии.

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