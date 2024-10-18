Элизабет Олсен показала идеальную обувь для полета в самолете. Фото

Актриса Элизабет Олсен продемонстрировала идеальный выбор для авиапутешествий, прибыв в аэропорт Джона Кеннеди в стильных и удобных ботильонах. Она выбрала массивные ботинки на подошве, которые не только подходят для прохладной погоды, но легко снимаются на случай проверок.

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В обувь Олсен добавила джинсы прямого кроя и светло-коричневый блейзер оверсайз. Завершили образ черные солнцезащитные очки и большая сумка, удобная для путешествий, пишет Who What Wear.

Такой выбор обеспечивает не только комфорт во время длительных полетов, но и защищает от осенней непогоды. Удобство и практичность ботильонов делают их великолепной альтернативой менее комфортным туфлям.

Олсен доказала, что стиль в аэропорту может быть одновременно простым и изысканным, а ее образ вдохновит ищущих идеальное сочетание моды и удобства во время путешествий.

Кто такая Элизабет Чейз Олсен

Это американская актриса, известная своими ролями в фильмах и телесериалах. Наибольшую популярность приобрела благодаря роли Ванды Максимофф (Алая Ведьма) в киновселенной Marvel. Также известна своими работами в фильмах "Марта, Марси Мэй, Марлен" и "Годзилла".

Известна также как младшая сестра знаменитых близнецов Олсен, сумевшая построить успешную сольную карьеру.

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