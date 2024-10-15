Кэти Холмс вызвала восторг трендовым кардиганом: как повторить образ

Осень – время для экспериментов со стилем. Если вы хотите всегда быть в тренде, однако не имеете возможности каждый сезон тратиться на дорогие вещи, стоит приобрести стандартный капсульный гардероб, который всегда пригодится. К примеру, теплый и комфортный оверсайз кардиган можно обыграть так, что он станет настоящим хитом – как это и сделала известная актриса Кэти Холмс.

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Широкие джинсы также остаются в списке must have сезона осень-2024. В сети показали, как с помощью привычных вещей можно создать стильный образ для осенней прогулки.

Актриса, которая сейчас играет главную роль в возрождении бродвейского спектакля "Наш город", создала непринужденный образ со светлой мешковатой джинсовой тканью, которую она соединила с белой рубашкой свободного кроя и плетеной сумкой через плечо Deliberate XL от Dune London, дополнив образ лакироваными балетками.

Однако настоящей фишкой образа стал массивный серый кардиган, придавший непринужденность, уют и роскошь.

Кардиганы не теряют популярности на протяжении многих десятилетий. Меняются фасоны и материалы для теплых свитеров, появляются разновидности и модели со своими названиями и отличительными чертами, но именно кардиган остается неизменным предметом верхней вязаной одежды.

Классические модели имеют вырез в форме буквы V, застегиваются на пуговицы и изготавливаются из шерсти. Благодаря универсальности этот элемент одежды будет уместен для любых образов и стилей.

Короткий кардиган можно носить с джинсами поверх топа или футболки, с рубашкой оверсайз или с юбками и брюками с высокой талией.

Кардиган можно стильно соединить платьем, создав интересный контраст. Длинные модели сочетаются с леггинсами, джинсами или с платьем с поясом на талии. Вязаные длинные кардиганы могут выполнять функцию легкого пальто в теплые осенние дни.

Модели на пуговицах можно совместить с джинсами и блузой, платьем или юбкой. Вязаные кардиганы с высокими сапогами создаст комфортный изящный осенний образ. Можно даже дополнить стиль кожаной курткой и добавить акцент легким шарфом или шапкой.

Учесть следует и цветовую гамму. Белый кардиган сочетается с джинсами и топом, классическими или цветными брюками или платьем. Черный лучше подойдет к платьям с поясом, или к джинсам и белой рубашкой.

Серый – универсальный цвет, гармонирующий с джинсами и свитшотом, черными брюками, юбкой-карандаш и т.д.

Бежевый кардиган можно комбинировать с белыми или серыми брюками, денимом, черным платьем, розовый – с джинсами и кедами или цветными юбками. Зеленый подходит к бежевым брюкам, черным джинсам, платьям с цветочным принтом и обуви коричневого цвета.

Выбирать кардиган следует, учитывая тип фигуры. Типу "песочные часы" подходят практически все стили изделий. Фигуре "яблоко" лучше избегать объемных карманов и акцентных пуговиц в области груди, предпочтение следует отдать длинным моделям или вариантам с V-образным вырезом. Обладательницам типа фигуры "груша" было бы уместно выбрать кардиганы ярких цветов с открытым верхом, а типу "прямоугольник" следует обратить внимание на изделия с поясом и декольте.

Конечно, это только рекомендации. Для создания уникального образа следует учитывать собственные пожелания, уместность стиля и не забывать про интересные акценты.

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