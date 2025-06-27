'Эмили в Париже': кто из актеров вернется в 5 сезоне

Поклонники сериала "Эмили в Париже" могут радоваться: съемки пятого сезона уже продолжаются, и это обещает немало интриг и новых сюжетных поворотов. Культовый сериал, завоевавший сердца миллионов, готовит новые сюрпризы для своих преданных зрителей.

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Возвращение любимых персонажей и появление новых лиц обещают сделать продолжение еще более увлекательным. Париж и Рим станут свидетелями новых приключений и романтических историй, которые будут разворачиваться вокруг Эмили и ее друзей.

По информации Variety, Талия Бессон, которая сыграла коварную антагонистку Женевьев в четвертом сезоне, вернется в пятом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже". Съемки уже идут полным ходом в Париже. Бессон, дочь известного французского режиссера Люка Бессона, присоединится к основному актерскому составу.

К Талии Бессон присоединятся уже знакомые зрителям:

Филиппина Леруа-Болье (Сильви, босс Эмили),

Сэмюэл Арнольд (Жюльен),

Бруно Гуэри (Люк),

Уильям Абади (Антуан Ламберт),

Эшли Парк (Минди Чен, лучшая подруга Эмили).

Также в пятом сезоне мы увидим нового итальянского возлюбленного Эмили – Марчелло (Эудженио Франческини), а также ее постоянных парней – французского шеф-повара Габриэля (Лукас Браво) и британца Алфи (Люсьен Лависконт). К актерскому составу также присоединится новый мужской персонаж.

Женевьев стала второй "злодейкой" сериала после Камиль (Камиль Разат), французской девушки Габриэля из первых четырех сезонов. Женевьев, американо-французская внебрачная падчерица Сильви и выпускница Нью-Йоркского университета, переехала в Париж в четвертом сезоне и начала работать в Agence Grateau под руководством Эмили. Однако ее невинность была лишь маской: она пыталась переманить клиентов Эмили и соблазнить Габриэля. Габриэль в конце концов отказал Женевьев и попытался вернуть Эмили после того, как узнал, что она переехала в Италию. Четвертый сезон закончился неожиданным поворотом: Габриэль появился на пороге новой квартиры Эмили в Риме.

Съемки пятого сезона начались в прошлом месяце в Риме, а несколько недель назад вернулись во французскую столицу. Сюжетная линия продолжается через несколько дней после окончания четвертого сезона, когда Эмили осваивается в своей римской квартире, управляя итальянским офисом Agence Grateau, и проводит время с Марчелло, очаровательным и уверенным наследником семейной кашемировой компании.

OBOZ.UA напоминает, что актриса Камиль Разат покинула сериал об Эмили и назвала причины своего решения.

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