Еще не поздно: что можно посадить в августе, чтобы еще собрать урожай

Август – не только завершение лета, но и новая возможность для вашего огорода. Если грядки уже освободились после собранного урожая, не стоит ждать следующего сезона. Есть культуры, которые хорошо растут во второй половине лета и способны дать полноценный урожай до первых заморозков.

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Правильно подобранные сорта, регулярный полив и немного внимания – и уже осенью вы будете наслаждаться свежими овощами и зеленью. OBOZ.UA рассказывает, что посадить в августе, чтобы еще собрать урожай.

Что посадить на грядках в августе

Редис

Срок созревания: 25–35 дней.

Редис – идеальная культура для августовской посадки. Выбирайте скороспелые сорта, которые хорошо чувствуют себя в коротком световом дне. Осенний редис меньше поражается вредителями, а его вкус даже нежнее, чем весеннего.

Листовые салаты, руккола, укроп

Срок созревания: 30–40 дней.

Салатные культуры быстро всходят и не боятся более короткого дня. Высевайте их несколькими волнами, с интервалом в неделю, и получите постоянный урожай до глубокой осени. Особенно хорошо себя показывают сорта типа "ромен", "лоло росса", а также руккола и укроп.

Брокколи и кольраби

Срок созревания: 50–70 дней.

Эти крестоцветные хорошо растут в прохладную погоду. Лучше выращивать через рассаду, но при теплой осени успеют созреть и при прямом посеве. Главное – обеспечить регулярный полив и достаточно света.

Зеленый лук и чеснок на перо

Посадите севок или зубчики чеснока плотно, ориентируясь на зеленый урожай. Полив в первые дни – критически важен. Уже через три недели получите сочную зелень для осенних салатов.

Спаржевая фасоль

Срок созревания: 50–60 дней.

Фасоль любит тепло, а август еще дарит достаточно солнца. Высевайте кустовые скороспелые сорта, которые успевают дать урожай даже при непродолжительной теплой осени. Это одна из самых надежных августовских культур.

Огурцы (в теплицу или под пленку)

Срок созревания: от 40 дней.

Высевать огурцы можно даже во второй декаде августа, но только под укрытием. Выбирайте партенокарпические сорта (не требующие опыления) и обеспечьте защиту от прохлады. Первые хрустящие плоды можно собирать уже через 5–6 недель.

Ранний картофель

Срок созревания: до 60 дней.

Если осень будет теплой, можно успеть вырастить молодой картофель до октября. Важно выбрать сверхранние сорта и легкую, хорошо прогретую почву.

Сидераты

Если грядки остались пустыми, а новых овощей сажать не планируете – засейте сидераты. Горчица, фацелия, овес или люпин не только оздоровят почву, но и приглушат рост сорняков. К весне участок будет подготовленным и плодородным.

Условия для августовских посадок

Полив. В августе почва часто пересыхает. Молодые растения нуждаются в стабильной влаге, особенно на старте.

В августе почва часто пересыхает. Молодые растения нуждаются в стабильной влаге, особенно на старте. Свет. Дни становятся короче, поэтому для культур выбирайте самые освещенные грядки.

Дни становятся короче, поэтому для культур выбирайте самые освещенные грядки. Очередность культур. Не высевайте на тех участках, где недавно росли культуры из той же семьи. Это уменьшит риск болезней и истощения почвы.

Не высевайте на тех участках, где недавно росли культуры из той же семьи. Это уменьшит риск болезней и истощения почвы. Мульча. Поможет сохранить влагу и поддержать комфортную температуру в зоне корней.

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