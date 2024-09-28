Еще одна жемчужина Турции: как добраться до старинного монастыря на скале

Если бы древние стены могли говорить, монастырь Сумела в восточной Турции мог бы поведать множество невероятных историй. Уникальный храм на скале был основан первыми христианами и в течение истории стал свидетелем эпохи Византии, расцвета Османской империи, борьбы за независимость Турции и десятков войн.

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Монастырь, являющийся скорее государственным музеем, чем активным религиозным сооружением, прошел годы тщательной реставрации. Подробнее о монастыре на скале рассказало издание CNN.

Часовни, внутренние дворики, библиотека, жилые помещения, колокольня, акведук и огороженный камнем священный источник, ненадежно расположенный на скале – монастырь Сумела является настоящей жемчужиной Турции.

Падение камней – значительная опасность в этом регионе. Левент Алняк, менеджер музеев и исторических мест провинции Трабзон, отметил, что для предотвращения повреждения конструкций и безопасности посетителей, был проведен ряд мероприятий. В частности, обустроили стальную сетку и барьеры и приняли меры для защиты стен и потолка.

Во время реставрации были обнаружены неожиданные сокровища, такие как тайный туннель и фрески, изображающие рай и ад, жизнь и смерть.

Восстановление фресок монастыря – многолетний проект, предусматривающий тщательную, трудоемкую работу экспертов-реставраторов.

За своим фасадом церковь исчезает в обширной пещере, наполненной яркими изображениями, созданными в XIII веке.

Согласно легенде, Сумела берет свое начало в 386 году. Греческим монахам пришло видение – Дева Мария рассказала им об иконе, написанной апостолом Лукой. Монахи обнаружили священную реликвию – и в этом месте впоследствии построили Скальную церковь.

Пещера оставалась местом паломничества на протяжении сотен лет. После завоевания Византии Османской империей, интерес к Сумеле не угас. Историки говорят, что османы предоставляли своим подданным удивительную степень религиозной свободы при условии, что они были лояльны к султану.

Иногда они превращали церковь в мечеть – как это произошло в соборе Софии в Стамбуле. Мусульмане также считали Сумелу священным местом и помогли монастырю, дав монахам пожертвования и больше земли.

Сумела была популярна среди христианских и мусульманских паломников и являлась действующим греко-православным монастырем до начала ХХ века. После распада Османской империи после Первой мировой брошенный монастырь стал магнитом для кладоискателей. Ценные реликвии были увезены из Турции и сейчас находятся в музеях или частных коллекциях по всему миру.

В 1970-х годах Министерство культуры и туризма Турции сделало первые попытки сохранить и восстановить Сумеллу как национальное достояние.

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