Если хочется релакса: лучшие направления для спокойного отдыха в Европе

Не всегда отпуск ассоциируется с насыщенными событиями, активным отдыхом и громкими вечеринками. Иногда просто хочется расслабиться и насладиться моментом.

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Издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших европейских направлений для тихого отдыха. От до неспешного круиза французским Провансом до первозданного северного архипелага Фарн – здесь каждый найдет вариант по вкусу.

Круиз по Рони в Провансе

Прованс – идеальный вариант для гастрономического тура или спокойного релакса. Круиз по реке Рона из Лиона в Авиньон точно принесет незабываемые впечатления. Вместо того чтобы спешить увидеть всю Францию, попробуйте принять более медленный темп речного круиза, позволяя красоте Прованса раскрываться постепенно. Маршрут будет проходить мимо виноградников и лавандовых полей. Можно делать остановки, чтобы отведать местные вина и сыры. Средневековые села по дороге будут возвращать вас в прошлое. Это больше, чем путешествие – погружение в сердце Прованса.

Стамбул

Лучший способ увидеть и почувствовать Стамбул – это воспользоваться общественными паромами, пересекающими Босфор, соединяя две стороны города – одну в Европе, другую в Азии. Выберите место на палубе и, сидя на простой деревянной скамейке, выпейте свежесваренного чая, в идеале с кусочком симита (хлеба с семенами кунжута), и наслаждайтесь видами древнего города. Лучший путь – от Эминьоня, близ Золотого Рога, до Ускюдара.

Острова Фарн

Во время круиза Serenity's Sunset Cruise в Нортумберленде вы сможете увидеть закат, плавая вокруг красивой части побережья вблизи замка Бамбург. Также можно встретить тюленей и группу дельфинов, которые часто следуют за туристическими лодками.

Северная Сицилия

От Палермо до Мессины по железной дороге можно увидеть невероятное побережье северной Сицилии. Сядьте на поезд из центрального Палермо и обязательно остановитесь (приблизительно на полпути) на обед в Чефале – одном из самых красивых прибрежных городов во всей Италии. Через несколько часов снова сядьте на поезд в Мессину (на этой линии Trenitalia много поездов), чтобы направиться по набережной в Порто-ди-Мессино, где можно наблюдать потрясающий закат.

Утрехт

Насладитесь центром Роттердама – это сочетание истории и современности – прежде чем сесть на поезд (примерно 30 минут) до Утрехта. Здесь вы можете грести через сеть каналов, обрамленных привлекательными улицами. Исторические здания и заполненные цветами фасады создают атмосферу комфорта и уюта. Утрехт также известен парками вблизи города и сетью велосипедных маршрутов. Посетите Amelisweer, живописное место, где вы можете поплавать в реке, прогуляться по лесу или посетить музей, прежде чем вернуться на велосипеде в город.

Виадук Ландвассера в Филизуре, Швейцария

Экспресс Bernina, следующий из Кура, Швейцария, в Тирано, Италия, предлагает потрясающее железнодорожное путешествие через Альпы. Полюбуйтесь заснеженными вершинами, альпийскими лугами и виадуком Ландвассер. Медленное движение поезда и панорамные окна делают его идеальным для наслаждения пейзажами. Путешествуя из Швейцарии в Италию, вы почувствуете резкий переход от заснеженных вершин к солнечным виноградникам.

Рыбацкая деревня Кудильеро в Астурии

Безлюдные станции будут разграничивать путешествие через мосты и горные ущелья по направлению к Астурии. Однопутная ветвь Feve – это хорошо сохранившаяся тайна северной Испании. Линия тянется от столицы Астурии Овьедо к северо-востоку в Рибадесель с ее потрясающими пляжами. Другая линия ведет к прекрасному Кудильеро, где рыболовные дома раскинулись вокруг гавани, купаясь в смешанных ароматах рыбного ужина и яблочного сидра. Астурия – это регион, где следует задержаться, чтобы насладиться настоящим испанским колоритом.

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