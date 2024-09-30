Живописная природа и шикарная еда: гуру путешествий назвал идеальный приморский город для осени

Франция – страна эстетики, истории и красоты. Посетив только Париж, невозможно познать подлинный колорит и культуру этой страны. Маленькие приморские городки – это те жемчужины, которые часто обходят вниманием, а зря. Отъехав немного дальше от популярных туристических маршрутов – Ницы, Марселя или Сен-Тропе, можно открыть невероятные места для отдыха.

Видео дня

Эксперт по путешествиям Саймон Колдер порекомендовал город Касси. По его словам, Касси – идеальное место для осеннего отдыха с доступными авиарейсами, теплой погодой в октябре и отсутствием толпы.

Касси (фр. Cassis) – это муниципалитет и одноименный живописный городок во Франции, расположенный в регионе Прованс–Альпы–Лазурный Берег в департаменте Буш-дю-Рон.

Добраться до Касси просто – нужно проехать около 20 км км к юго-востоку от Марселя. Это очень красивый и яркий небольшой курортный город с населением менее 10 тысяч. Кстати, городом-побратимом Касси является украинская Алушта.

Совсем рядом с Касси находится популярный роскошный курорт Сен-Тропе. Из Марселя регулярно ходят автобусы по доступной цене.

Касси – рыбацкий городок, с яркими постройками и чистым побережьем. Главные достопримечательности – порт де Касси, Старый город, городской рынок и, конечно, его великолепные пляжи.

На пляже дю Кортон можно понежиться в кристально чистой теплой морской воде. Уединенная небольшая бухта станет идеальной для тех, кто стремится избежать толпы и слиться с природой.

В Касси есть много кафе и ресторанов. Обязательно стоит посетить местный рынок, чтобы приобрести уникальные сувениры ручной работы – например мыло или одежду.

Город непременно должен быть в маршруте каждого, кто посещает регион Прованс. Начать экскурсию следует с панорамного обзора пейзажей – город окружен скалами. Спустившись к побережью, стоит прогуляться по живописной гавани и городским улицам. Архитектура в городе потрясающая, и вы просто не сможете не влюбиться в Касси.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об уникальном храме на скале, основанном первыми христианами и в течение истории ставшего свидетелем эпохи Византии, расцвета Османской империи, борьбы за независимость Турции и десятков войн.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.