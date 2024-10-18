Если понравились интриги 'Короны': сериалы на Netflix с похожей атмосферой

Если вас увлекла атмосфера интриг и королевской драмы в сериале "Корона" (The Crown), не спешите скучать из-за завершения последнего сезона. На платформе Netflix есть немало других шоу, которые поддержат ваш интерес монаршими интригами, придворной политикой и историческими сюжетами.

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От королевских романов до имперских противостояний мы собрали для вас подборку достойных вариантов для просмотра. Все эти сериалы можно будет просмотреть на платформе Netflix.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов" (Queen Charlotte: A Bridgerton Story)

Это приквел к популярному сериалу о Бриджертоне, который переносит зрителя во времена юной королевы Шарлотты. Здесь вы увидите ее приход к власти и сложные отношения с королем Георгом III. Хотя часть событий придумана, сериал вдохновлен реальными историческими фактами.

"Молодые королевские особы" (Young Royals)

Для тех, кто любит подростковые драмы с королевским оттенком, следует обратить внимание на "Молодых королевских особ". Этот шведский сериал рассказывает о принце Вильгельме, который пытается найти себя в престижной школе-интернате и одновременно влюбляется в одноклассника, усложняющего его жизнь.

"Императрица" (The Empress)

Не менее увлекательным вариантом является немецкая историческая драма "Императрица", рассказывающая о Елизавете Баварской (Сиси). Молодой герцогини приходится приспосабливаться к новой жизни в венском дворе после женитьбы на императоре Франце Иосифе I.

"Английская игра" (The English Game)

Если интересуетесь историей спорта и классовыми разногласиями, обратите внимание на "Английскую игру". Это история о становлении современного футбола, объединяющая спорт и социальные противоречия в Великобритании 19 века.

Версаль (Versailles)

Этот сериал перенесет вас во времена Людовика XIV, который превращает свой двор в один из величайших дворцов мира. В течение трех сезонов зрители наблюдают за интригами и борьбой за власть во французском дворе.

"Последние цари" (The Last Czars)

Фанаты исторических драм могут также оценить "Последних царей" — сериал, воспроизводящий падение российской империи и судьбу царя Николая II и его семьи во времена Октябрьской революции.

"Медичи" (Medici)

Для любителей итальянской истории подойдет "Медичи". Сериал показывает политические интриги и художественный расцвет во Флоренции эпохи Возрождения, сосредотачиваясь на могучей семье банкиров.

"Расположение короля" (The King's Affection)

Если ищете сериал с романтическим уклоном, обратите внимание на корейскую драму "Приверженность королю", где принцесса вынуждена притворяться своим братом-близнецом и бороться за свою подлинную идентичность.

Виндзоры (The Windsors)

Для отдыха от серьезных сюжетов можно выбрать "Виндзор" — комедийную пародию на жизнь британской королевской семьи, где на первый план выходят абсурдные события и личные драмы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на Netflix вышел новый сезон сериала "Внешние отмели".

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