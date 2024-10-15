На Netflix вышел новый сезон сериала 'Внешние отмели': почему доступны только 5 серий

Любимый многими поклонниками приключенческий сериал "Внешние отмели" вернулся на Netflix со своим четвертым сезоном. Однако, к сожалению, пока доступна лишь половина эпизодов.

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Первые пять эпизодов четвертого сезона уже доступны на Netflix. Вторая часть, состоящая из пяти эпизодов, будет выпущена 7 ноября. То есть, поклонникам придется еще немного подождать, чтобы узнать, чем завершится эта часть приключений, пишет The Mirror US.

Хотя официального подтверждения о пятом сезоне еще нет, создатели сериала намекают на возможность продолжения истории. Они видят дальнейшее развитие сюжета посредством новой трилогии, где герои столкнутся с новыми испытаниями и загадками.

Чего ждать от продолжения

Новый сезон начался с того, что друзья попали в новые приключения, связанные с поисками легендарного сокровища. Каждая из главных героев отправилась на собственный поиск, что сулит много интриг и неожиданных поворотов.

О чем сериал "Внешние мели"

Наружные мели (Outer Banks) от Netflix о приключениях подростков в поисках сокровищ. Действие разворачивается на барьерных островах Северной Каролины, где группа подростков, разделенных на "брошенных" и "позолоту", ищет легендарное сокровище.

История начинается с Джона Би, подростка из бедной семьи, который вместе со своими друзьями случайно находит карту, указывающую на местонахождение спрятанного клада. Эта находка переворачивает их жизнь и становится началом увлекательных похождений, полных тайн, интриг и опасностей.

Сериал объединяет элементы приключенческого фильма, драмы и детективного жанра. Каждый эпизод насыщен новыми загадками и неожиданностями.

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