Если понравилось 'Аббатство Даунтон': сериалы в том же стиле

Исторические драмы имеют особую атмосферу - изысканность, глубину чувств и конфликтов, а также увлекательный ссюжет, разворачивающийся на фоне реальных эпох. Именно поэтому сериал "Аббатство Даунтон" завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру.

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Если вы уже посмотрели все сезоны и скучаете по семье Кроули и их поместью, не стоит отчаиваться. Существует немало других проектов, которые также погружают в мир аристократии, интриг и блестящих костюмов.

OBOZ.UA рассказывает, какие сериалы стоит пересмотреть, если вам близка атмосфера британской классики.

Вверх и вниз по лестнице (Upstairs, Downstairs, 2010)

Сериал является ремейком одноименного британского хита 1970-х и рассказывает о жизни жителей Лондонского дома на Итон-Плейс в 1930-х годах. В центре сюжета - аристократическая семья Голландов, которая переезжает в бывший дом Беллами, и их прислуга, живущая на нижних этажах. Сюжет охватывает как личные драмы хозяев дома, так и сложную жизнь слуг, демонстрируя социальные контрасты и изменения в британском обществе между двумя мировыми войнами. В сериале переплетаются темы любви, амбиций, скандалов и политического напряжения на фоне исторических событий. История построена на противопоставлении жизни "вверху" - аристократов, и "внизу" - тех, кто им служит.

Сага о Форсайтах (The Forsyte Saga, 2002)

Это экранизация одноименного цикла романов Джона Голсуорси, охватывающего события в английской буржуазной семье на рубеже XIX-XX веков. В центре сюжета - жизнь нескольких поколений семьи Форсайтов, их сложные отношения, конфликты, измены и поиски счастья на фоне изменений в обществе. Главная сюжетная линия вращается вокруг Сомса Форсайта, состоятельного, но чрезмерно собственнического мужчины, и его рокового брака с Ирен. Сериал исследует темы имущественных отношений, морали, любви и права женщины на свободу выбора. Эта семейная драма является тонким психологическим портретом эпохи, где каждый герой борется со своими желаниями, обязанностями и традициями.

Чуть заря – в Кэндлфорд (Lark Rise to Candleford, 2008)

Это душевная британская драма, основанная на автобиографических произведениях Флоренс Томпсон. События разворачиваются в конце XIX века в двух сельских общинах - бедной деревне Ларк Райз и более зажиточном городке Кэндлфорд. В центре сюжета - молодая девушка Лора Тимминс, которая покидает родную деревню, чтобы работать на почте в Кэндлфорде под руководством своей кузины Дороти. Через быт, дружбу, трудности и радости персонажей сериал показывает социальные контрасты, рост личности и изменения в британском обществе. Это теплая, медленная история о повседневной жизни, семейных связях и поиске собственного пути.

Белгравия (Belgravia, 2020)

Историческая драма, основанная на романе Джулиана Феллоуза, автора "Аббатства Даунтон". Сюжет начинается с шумного бала в Брюсселе 1815 года, накануне битвы при Ватерлоо, где встречаются судьбы представителей старой аристократии и новых богачей. Через 25 лет события переносятся в престижный лондонский район Белгравия, где неожиданное откровение угрожает спокойствию двух семей. История раскрывает темы наследства, социального положения, семейных тайн и чести. Сериал наполнен атмосферой викторианской эпохи, роскошными интерьерами и интригующими сюжетными поворотами.

Грэнчестер (Grantchester, 2014)

Это детективная драма, действие которой разворачивается в 1950-х годах в небольшой английской деревне. Главный герой - викарий Сидни Чемберс, молодой священник с тонким умом и сильным чувством справедливости, который помогает местному детективу расследовать преступления. Его духовное призвание часто вступает в конфликт со стремлением докопаться до истины, даже если она болезненна. В сериале мастерски сочетаются личные драмы, моральные дилеммы и классические детективные интриги. "Грэнчестер" - это история о вере, правде и человеческой сложности на фоне послевоенной Англии.

Позолоченный век (The Gilded Age, 2022)

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1880-х годов - эпоху громкого роста богатства, социальных изменений и острой конкуренции между старой аристократией и новыми магнатами. В центре сюжета - молодая Мэриан Брук, которая после смерти отца переезжает к богатым родственницам и постепенно оказывается втянутой в конфликт между традициями и новаторством. На фоне роскошных балов, социального противостояния и эмансипации женщин разворачиваются интриги и личные драмы. Это история об амбициях, власти, чести и борьбе за место в новом мире.

Бриджертоны (Bridgerton, 2020)

Это костюмированная драма, действие которой происходит в Лондоне времен Регентства, в начале XIX века. В центре сюжета - аристократическая семья Бриджертонов и их романтические приключения, интриги и испытания на пути к любви. Каждый сезон сосредотачивается на истории одного из членов семьи, показывая его путь через мир светских балов, брачных союзов и сплетен, которые распространяет анонимная корреспондентка Леди Вислдаун. Сюжет сочетает драму, юмор, страстные романы и современный подход к классическому жанру. Сериал отличается яркой стилистикой, динамичным ритмом и большим эмоциональным напряжением.

OBOZ.UA ранее писал, когда выйдет последний фильм "Аббатство Даунтон".

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