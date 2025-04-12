Этим способом пользовались наши мамы и бабушки: как покрасить в яйца на Пасху в карминово-красный

Для многих из нас яйца карминово-красного оттенка на Пасху являются элементом, сразу напоминающим о традициях родом из детства.

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Именно так красили пасхальные яйца наши мамы и бабушка, не имея химических красителей. Традиционный карминово-красный цвет украинским пасхальным яйцам придает отвар луковицы, пишет OBOZ.UA.

Как покрасить яйца

Два стакана луковой шелухи заливаем двумя литрами воды, отвариваем час на маленьком огне. Процеживаем и в этом отваре варим яйца. Многие варят яйца не выбрасывая луковицу, это не портит результат.

В зависимости от времени приготовления и насыщенности отвара получаем палитру от золотистого до кирпичного, красного и коричнево-бордового цвета.

Какие еще возможны варианты

Из золотистого до коричневого раскрасят писанки чай, листья березы и кофе. К примеру, кофе придаст пасхальным яйцам шоколадный оттенок. Его насыщенность зависит от ее крепости и сколько времени красить яйца.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как выкрасить яйца на Пасху в патриотическом стиле.

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