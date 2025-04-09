Сине-желтые крашанки: как покрасить яйца на Пасху в патриотическом стиле

В последнее время в Украине наблюдается всплеск патриотического духа, отражающийся и на оформлении разных символов популярных праздников. Пасха – не исключение.

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Многие захотят в этом году покрасить пасхальные яйца в сине-желтые оттенки, чтобы подчеркнуть нашу национальную идентичность. Как сделать это без химии, используя только натуральные продукты, расскажет OBOZ.UA.

Как покрасить яйца в голубой цвет

Считается, что добиться природными красителями синего цвета пасхальных яиц очень трудно. Однако на самом деле краснокочанная капуста дает все оттенки от небесно-голубого до насыщенного синего.

Для этого нужно сделать настой. Головку капусты следует размельчить, залить водой (0,5 литра), добавить 6 столовых ложек уксуса и дать настояться 8-10 часов. Процедить настой и опустить в него только что сваренные яйца. Держать в настое от 30 минут до 3 часов. Во время высыхания пасхальные яйца на глазах меняют цвет с сиреневого на голубой.

Как покрасить яйца в желтый цвет

Желтый оттенок пасхальным яйцам способны придать куркума и ромашка.

Ромашка дает бледно-желтый оттенок. По рецепту нужно сварить яйца в крепком ромашковом чае (5 пакетиков на литр воды). Однако бледно-желтый оттенок может оказаться действительно очень бледным и нежным, как раз для любителей пастельных цветов.

Куркуму следует прокипятить в воде 15 минут (3 столовых ложки куркумы на 1 литр воды) и погрузить в отвар только что сваренные яйца. Уже через 15 минут вы получите яркие желтые пасхальные яйца невероятно радостного солнечного оттенка.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно выкрасить яйца куркумой и каркаде.

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