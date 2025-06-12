Это инвазивное растение может уничтожить весь сад: его стоит остерегаться

Эксперты предупредили садоводов об инвазивном растении, которое может испытать значительный скачок роста из-за погодных условий.

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Благодаря дождям, вернувшимся после длительной засухи, мы можем увидеть идеальные условия для процветания японского спорыша. Это травянистое многолетнее растение, которое изначально было завезено как декоративное садовое растение, но с тех пор стало инвазивным сорняком, пишет OBOZ.UA.

Вы можете распознать его по розово-красным ранним побегам, по мере роста стеблей на них можно увидеть широкие зеленые листья. Зимой стебли отмирают, оставляя на земле сухие коричневые стебли.

Этот сорняк считается инвазивным, поскольку он отбирает у других растений пространство, свет, влагу и питательные вещества. Он также может повреждать твердые поверхности, используя стыки, трещины и слабые места в таких материалах, как брусчатка, асфальт и дорожное покрытие.

Нынешние погодные условия могут привести к скачку роста растения, что может создать множество проблем.

Почва или растительный материал, загрязненный неместными и инвазивными растениями, такими как японский спорыш, может нанести экологический ущерб, говорят эксперты.

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