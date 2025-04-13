Этот способ ходьбы поможет сжечь больше жира, чем бег: как тренироваться

Ходьба, особенно в быстром темпе или с сопротивлением, активирует ваши мышцы таким образом, что способствует потере жира. Это форма кардиотренировки с низкой нагрузкой, которая подходит для людей с любым уровнем физической подготовки, что делает ее идеальной тренировкой для сжигания жира.

Видео дня

В отличие от бега, причиняющего вред коленям и лодыжкам, ходьба дает вам свободу выполнять упражнения без того же риска травм. Кроме того, при правильном исполнении сжигается жир и ускоряется метаболизм в течение дня, пишет OBOZ.UA.

Данный вид тренировки включает:

Быстрая прогулка (5 минут)

Выпады при ходьбе (2 подхода по 10 повторений на ногу)

Боковой шаг (2 подхода по 20 повторений)

Ходьба на высоких коленях (2 подхода по 15 повторений на ногу).

Быстрая прогулка (5 минут)

Начать с быстрой ходьбы необходимо, чтобы разогреть ваше тело и ускорить кровообращение. Быстрая ходьба готовит вас к более интенсивным движениям впереди. Быстрая ходьба должна повысить частоту сердечных сокращений, но не должна быть столь быстрой, чтобы вы не могли поддерживать разговор. Цель состоит в том, чтобы найти темп, который достаточно быстрым, чтобы вы потели, но все еще оставались бодрыми.

Выпады при ходьбе (2 подхода по 10 повторений на ногу)

Выпады во время ходьбы направлены на нижнюю часть тела, в частности четырехугольники, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, одновременно привлекая сердце для равновесия. Выпады при ходьбе не только наращивают мышцы, но и ускоряют ваш метаболизм для сжигания жира. Выпадовые движения улучшают координацию, стабильность и гибкость.

Почему это работает: выпады при ходьбе активируют основные группы мышц в нижней части тела, увеличивая сжигание калорий. Кроме того, выпады помогают поддерживать равновесие и силу, что важно для общего функционального состояния с возрастом.

Боковой шаг (2 подхода по 10 повторений)

Боковой шаг – это отличный способ укрепить внешнюю часть бедер и ягодиц. Добавив боковые движения к своей обычной ходьбе, вы не только прорабатываете разные группы мышц, но и ускоряете сжигание жира.

Почему это работает: это боковое движение направлено на мышцы, которые не часто задействованы во время обычной ходьбы или бега. Увеличивая активность мышц бедер и ягодиц, вы повышаете потенциал сжигания жира и улучшаете силу нижней части тела.

Ходьба на высоких коленях (2 подхода по 15 повторений на ногу)

Активируя нижние мышцы пресса, сгибатели бедер и квадрицепсы, а также высоко поднимая колени, ходячие колени повышают частоту сердечных сокращений и поддерживают ваше тело в режиме сжигания жира.

Почему это работает: ходьба с высокими коленями одновременно прорабатывает сердце и нижнюю часть тела, улучшая сердечно-сосудистую форму. Ходьба с высокими коленями повышает вашу выносливость и помогает организму сжигать больше жира во время тренировки.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, сколько кардио нужно для эффективного похудения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.