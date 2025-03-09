'Европейские Мальдивы': в чем преимущества отдыха в Албании

Албания стремительно становится одним из самых перспективных туристических направлений Европы. Благодаря белым песчаным пляжам, кристально чистой воде и доступным ценам она получила неофициальное название "Мальдивы Европы".

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Многие путешественники открывают для себя эту уникальную страну, которая предлагает волшебное сочетание природной красоты, культурного наследия и гостеприимства. Подробности рассказало издание Mirror.

Когда речь заходит о райском отдыхе, многие мечтают о Мальдивах. Однако путешествие на эти острова связано с большими затратами и длительным перелетом. К счастью, существует альтернатива гораздо ближе – Албания.

Албания может стать великолепной альтернативой в том числе и популярным средиземноморским курортам, ведь здесь гораздо меньше туристов, а цены на жилье, еду и развлечения гораздо доступнее.

Благодаря недорогим авиабилетам и низкому уровню стоимости жизни отдых здесь обходится значительно дешевле, чем в соседних странах, таких как Греция или Италия.

Албания поражает бюджетными ценами. Отели в Тиране стартуют от 35 фунтов стерлингов за ночь с завтраком. Квартиры на побережье еще дешевле, особенно в межсезонье. Ужин в ресторане обойдется около 12-18 евро на человека.

Главной жемчужиной страны называют ее побережье – Албанская Ривьера. Посетители могут насладиться пляжами, ничем не уступающими дорогим курортам Греции или Хорватии.

Лучшие пляжи Албании:

Дерми (Dhërmi) – считается одним из красивейших пляжей страны, с бирюзовой водой и горными видами.

Ksamil – островки у берега и белый песок делают это место похожим на Мальдивы.

Gjipe – скрытый пляж, до которого можно добраться только пешком или на лодке.

Саранда (Saranda) – популярный курорт с развитой туристической инфраструктурой.

Албания – это не только пляжи, но богатая история. Страна располагает многочисленными археологическими и историческими памятниками, открывающими занавес над многовековым прошлым.

Что стоит увидеть в Албании:

Бутринти (Butrint) – античный город, входящий в список ЮНЕСКО.

Гирокастра (Gjirokastra) – "каменный город", известный своей уникальной османской архитектурой.

Берат (Berat) – еще один город из списка ЮНЕСКО, который часто называют "городом тысячи окон".

Крепость Розафа (Rozafa Castle) – древняя крепость с захватывающими видами на реку и горы.

Все больше путешественников открывают для себя Албанию благодаря социальным сетям.

"Мы планировали уехать в Хорватию, но друзья посоветовали Албанию. Они сказали, что страна похожа на Грецию или Хорватию, но более бюджетная и менее переполнена туристами. На самом деле мы остановились в четырехзвездочном отеле с завтраком за те же деньги, что и в хостеле в Италии или Испании", – рассказала Лаура Гьюсон, туристка из Новой Зеландии.

Албания – это скрытое туристическое сокровище Европы. Она предлагает райские пляжи, уникальные исторические достопримечательности и доступный отдых. Если вы ищете альтернативу дорогим курортам, но не хотите жертвовать качеством отдыха, Албания станет идеальным выбором.

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