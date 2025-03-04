Чем заняться в Стамбуле: топ бесплатных впечатлений

Стамбул – это удивительный город, где встречаются два континента. Улицы города наполнены историей, которая словно оживает на каждом шагу, а праздники и фестивали проходят круглый год. Это место, которое может удивить даже опытнейшего путешественника, предлагая разнообразие достопримечательностей и развлечений.

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Однако даже короткое путешествие в этот мегаполис может сказаться на вашем бюджете. Эксперты Lonely Planet говорят, что с правильным подходом вы можете насладиться яркими впечатлениями от путешествия без значительных затрат. Издание обнародовало топ лучших бесплатных активностей, которые следует совершить в Стамбуле.

Посетите величественные мечети

Стамбул славится своими великолепными мечетями османских времен, которые можно посетить совершенно бесплатно. Среди них:

Мечеть Сулеймани – одна из величайших мечетей города с панорамным видом на Золотой Рог.

Мечеть Рюстема Паши – спрятанная среди базарных улочек Эминьоню, поражает прекрасной плиткой.

Мечеть Эйюп Султан – священное место, окруженное комплексом гробниц и кладбищем, ведущее к смотровой площадке.

Устройте пикник в парке Гюльхане

Бывший сад дворца Топкапы, парк Гюльхане – идеальное место для отдыха среди вековых деревьев и живописных аллей.

Помилуйтесь акведуком Валента

Акведук IV века, когда-то поставлявший воду в город, и сегодня поражает своим величием. Рядом расположен женский базар с традиционными турецкими блюдами.

Посетите церковь Святого Стефана

В Стамбуле есть несколько действующих христианских церквей, многие из которых имеют большое историческое значение. Пожалуй, наиболее известна церковь Святого Стефана Болгарского, собранная из 500 тонн чугуна, который доставляли из Вены по Дунаю на десятках барж. Эта базилика в форме креста и ее изысканный интерьер сверкают после реставрации, проведенной в 2018 году.

Исследуйте павильон Hünkâr Kasrı

Этот частный павильон, который использовался султаном во время его визитов в Yeni Cami (Новая мечеть), сияет плиткой, коврами, инкрустированным деревом и витражами. Доступ к Hünkâr Kasrı осуществляется через длинный закрытый пандус позади мечети.

Потеряйтесь в лабиринтах Большого базара

Один из старейших рынков мира, Большой базар насчитывает 61 крытую улочку, наполненную антикварными магазинами, коврами и золотыми украшениями. Исследуйте развалившиеся ханы (караван-сараи) в его окрестностях, где несколько ремесленников до сих пор занимаются своими давними ремеслами.

Посетите выставку в музее Пера

По пятницам с 18:00 до 22:00 здесь можно бесплатно просмотреть коллекцию восточной живописи и современного искусства.

Наслаждайтесь мероприятиями в культурном центре SALT

Одно из лучших вузов страны, Университет Коч, поддерживает исследования истории, искусства, архитектуры и археологии. Некоторые из результатов исследования регулярно демонстрируются на выставках в Исследовательском центре анатолийских цивилизаций Университета Коча на Истикляль Каддесе.

Узнайте больше о древних цивилизациях в Исследовательском центре

Один из лучших вузов страны, Университет Коч, поддерживает исследования истории, искусства, архитектуры и археологии. Некоторые из результатов исследования регулярно демонстрируются на выставках в Исследовательском центре анатолийских цивилизаций Университета на Истикляль Каддесе.

Посетите независимые галереи

В Стамбуле много бесплатных галерей современного искусства, среди которых Mesher, Akbank Art, Depo и Galerist.

Исследуйте историю в İstanbul Arastırmaları Enstitüsü

Охватывая все: от городского планирования до исторических событий, Стамбульский научно-исследовательский институт демонстрирует разные, часто малоизвестные аспекты истории города с помощью выставок, основанных на богатой архивной коллекции фотографий и документов.

Стамбул – город, который можно исследовать без значительных затрат, если знать, куда идти.

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