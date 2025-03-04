Будут долго свежими и вкусными: топ-9 простых правил хранения овощей и фруктов
Хранениеовощей и фруктов – это целая наука, ведь неправильные условия могут привести к тому, что продукты быстро испортятся или потеряют свой вкус. Некоторые плоды не терпят холода, другие – влаги, а есть и выделяющие газы, которые ускоряют созревание соседних продуктов.
Простые и эффективные правила хранения овощей и фруктов разделились на странице otvalentiny.od в Instagram. Следуя этим рекомендациям, вы сохраните вкус и качество продуктов гораздо дольше.
1. Лук и картофель – храните отдельно
Не ложите лук и картофель рядом. Лук выделяет газы, способствующие прорастанию картофеля. Чтобы картофель дольше оставался свежим, можно положить к нему одно яблоко – оно замедлит процесс прорастания.
2. Томаты – не в холодильник
Хранение помидоров в холодильнике разрушает их структуру, делает мягкими и лишает насыщенного вкуса. Лучшее место для них – на кухонном столе или в корзине при комнатной температуре.
3. Лук и чеснок любят тьму
Для долгосрочного хранения лук и чеснок следует держать в темном, сухом и хорошо вентилируемом месте. Идеальный вариант – полотняные мешочки или деревянные ящики, предотвращающие образование плесени.
4. Не мойте фрукты и овощи раньше времени
Мытье продуктов перед хранением только ускоряет их порчу. Влага способствует размножению бактерий и развитию гнили. Лучше мыть фрукты и овощи непосредственно перед употреблением.
5. Как ускорить созревание авокадо
Если нужно скорее созреть авокадо, положите его в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком. Они выделяют этилен, стимулирующий процесс созревания.
6. Картофель не любит холод
Не храните картофель в холодильнике – низкая температура превращает крахмал в сахар, что портит его вкус и текстуру. Лучшее место для хранения – темное и прохладное помещение, например, амбар или погреб.
7. Ягоды лучше хранить в стеклянных банках
Чтобы ягоды дольше оставались свежими, не держите их в пластиковых контейнерах. Пересыпьте их в стеклянную банку и поставьте в холодильник – это продлит срок хранения вдвое.
8. Морковь не будет мягкой
Морковь хранится дольше, если положить в контейнер с водой и поставить в холодильник. Это поможет сохранить его влажность и не даст овощу стать мягким.
9. Как хранить зелень
Чтобы зелень оставалась свежей неделями, ее нужно хорошо промыть, высушить и завернуть во влажное бумажное полотенце. Затем зелень следует положить в контейнер или поставить в стакан с водой, накрыв пакетом – это создаст эффект теплицы и сохранит свежесть.
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