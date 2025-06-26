'Европейское Бали': туристам посоветовали город для пляжного отдыха

Мечта об отдыхе на Бали может казаться недостижимой из-за стоимости перелетов и расходов на проживание. Но для тех, кто хочет экзотики ближе к дому, появилась доступная альтернатива в Европе.

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Путешественники все чаще выбирают Тарифу в Испании — город, который напоминает Бали своим климатом, природой и атмосферой. Благодаря теплой погоде, пальмам, прозрачным водам и бюджетным ценам Тарифа становится новой звездой пляжного туризма.

Туристические эксперты называют Тарифу "европейским Бали" — и это не случайно, отмечает Daily Mail.

Почему для отдыха предпочитает Тарифу

Город расположен на южном побережье Испании, всего в нескольких километрах от Африки, и имеет уникальный микроклимат. В августе средняя температура достигает 25 градусов, а солнце светит практически весь день. Благодаря расположению на побережье Коста-де-ла-Лус, местные пляжи привлекают не только загорающих, но и любителей активного отдыха. Атмосфера спокойствия, соединенная с энергией волн и морского ветра, создает идеальные условия для незабываемого отпуска.

Среди многочисленных пляжей Тарифы самым известным является Плайя-де-Болония — просторный, чистый и живописный. Его посетители восхищаются впечатляющими закатами и природной красотой. Другой популярный пляж — Плайя-де-лос-Лансес — славится кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Это место идеально подходит как для релакса, так и для активных развлечений, в частности для наблюдения за кайтсерферами.

Тарифа — настоящий рай для серферов, кайтсерферов и виндсерферов. Мощные атлантические волны создают идеальные условия для катания на доске, как для новичков, так и для опытных спортсменов. Для желающих научиться действует несколько языковых школ кайтсерфинга, где инструкторы помогут освоить базовые навыки. А опытные спортсмены могут испытать себя на волнах Плайя-де-Вальдевакерос.

После активного дня туристы могут насладиться вечерним отдыхом в многочисленных пляжных барах города. Особенно популярны часы скидок, когда коктейли стоят всего 3 евро. Также Тарифа известна своей кухней — рыбные блюда, в частности рыба-меч, является визитной карточкой многих ресторанов. Морепродукты здесь свежие и доступные, а локальная атмосфера делает каждую трапезу особенной.

Вместо долгого перелета в Индонезию, путешественники могут выбрать испанскую Тарифу как бюджетный, но не менее впечатляющий вариант пляжного отдыха. Ее климат, пейзажи, пляжи и развлечения делают город отличным местом для отпуска.

OBOZ.UA предлагает туристам больше узнать об отдыхе на пляжах Пароса.

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