'Европейское Бали': туристам посоветовали город для пляжного отпуска

В поисках экзотики и пляжного релакса совсем не обязательно отправляться на другой конец света. Европа тоже имеет свои райские уголки, и один из них — это Тарифа, южный испанский городок, который все чаще называют "европейским Бали".

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Выгодное расположение, недорогие авиарейсы, местный колорит и впечатляющие пейзажи делают ее популярной альтернативой далеким экзотическим направлениям. К тому же из любой европейской страны сюда можно добраться всего за несколько часов. А те, кто уже побывал в Тарифе, не скрывают восторга: говорят, это настоящий тропический рай на берегу Средиземного моря.

Отпуск в Испании

Тарифа расположена в провинции Кадис, на перекрестке Атлантического океана и Средиземного моря. Она славится не только живописными пляжами, но и глубокими историческими и гастрономическими традициями. Местная кухня — это симбиоз рыбацкой культуры и андалузского вкуса: в меню ресторанов — свежая рыба, морепродукты и региональные вина. Вечером же жизнь перемещается на улицы и в пляжные бары, где звучит музыка, подают коктейли и собирается молодежь. Город привлекает тех, кто ищет непринужденную атмосферу и одновременно хочет избежать переполненных туристических центров.

Среди самых известных пляжей Тарифы — Плайя-де-Болония. Этот пляж сочетает природную красоту с историческим наследием: рядом с песчаными дюнами высотой до 30 метров расположены римские руины города Баэло-Клавдия.

Посетители могут одновременно отдыхать на пляже и исследовать остатки античного форума, терм и театра. Не менее популярным является пляж Лос-Лансес, любимое место кайтсерферов, где можно наблюдать сказочные закаты. Эти места предлагают идеальное сочетание активного отдыха и природного спокойствия, пишет Express.

Еще один культовый уголок — пляж Вальдевакерос. Именно здесь расположен легендарный бар Tumbao, где царит атмосфера вечного лета. Бар известен не только музыкой и напитками, но и своим неповторимым настроением, за которое его обожают как местные, так и туристы. Здесь легко раствориться в ритмах музыки, созерцая волны, разбивающиеся о берег.

Помимо пляжей, Тарифа привлекает тех, кто интересуется природой. В водах вблизи города обитает более семи видов дельфинов, а также киты, поэтому наблюдение за морскими обитателями стало одной из любимых активностей среди гостей. Также город идеально подходит для сноркелинга, дайвинга и морских экскурсий. Все это — без необходимости лететь на край света или тратить большие суммы. Тарифа — настоящее сокровище Южной Испании, которое стоит открыть уже этим летом.

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