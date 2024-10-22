Фанатам 'Очень странных дел' на Netflix пообещали лучший финал в истории: что известно

На Netflix вскоре завершится хитовый фантастический сериал "Очень странные дела". И фанаты шоу уже переживают, чтобы завершение истории не разочаровало их.

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Все, что известно о финале, собрало издание Tom's Guide. И его авторы узнали, что сценарий завершения похвалил не кто-либо, а сам Джим Хоппер в исполнении актера Дэвида Харбора. Во время записи подкаста "Happy Sad Confused" он назвал завершение истории "лучшим эпизодом из когда-либо сделанных".

Однако Харбор отметил, что он может быть очень критичен к этому шоу. "В конце этого эпизода, когда мы его читали – только мы читали – где-то на полпути, люди начали плакать. Потом где-то за последние 20 минут это был просто неконтролируемый плач", – сказал актер.

Он также напомнил, что в начале съемок многим актерам было 11-12 лет. И вот прошло 10 лет. Повзрослевшие дети прочитали завершение истории, и, по словам Харбора, оно показалось им "хорошо сделанным и прекрасным". "Это такой замечательный эпизод, и это отличный сезон. Вам понравится", – пообещал он.

Официальной даты выхода финального сезона "Очень странных дел" пока нет. Но известно, что Netflix выпустит его в 2025 году – через три года после выхода предыдущей части.

О сюжете завершения фантастического шоу почти ничего не известно. Однако авторы рассказали о новых актерах, которые появятся в последних эпизодах. Это будет звезда "Терминатора" Линда Гамильтон. А также Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.

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