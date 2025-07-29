'Фантастическая четверка' снова вернула Marvel в топ: в чем секрет

Новый фильм Marvel Studios "Фантастическая четверка: Первые шаги" стал настоящей сенсацией, вернув студию к лидерским позициям после нескольких неудачных релизов. За первые выходные картина собрала 118 миллионов долларов в США и 218 миллионов долларов в мировом прокате, став первым проектом Marvel в 2025 году, который преодолел отметку в 100 миллионов долларов на старте.

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В главных ролях снялись Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрак и Джозеф Куинн, которые воплотили культовых персонажей комиксов. Этот успех стал глотком свежего воздуха для студии, которая в последнее время испытывала трудности с запуском новых супергеройских команд.

Фильм не только превзошел ожидания, но и получил положительные отзывы зрителей, что дает надежду на долговременный успех в прокате, отмечает Variety.

Почему "Фантастическая четверка" стала хитом

Ключ к успеху фильма кроется в его качестве и доступности. В отличие от предыдущих проектов Marvel, таких как "Капитан Америка: Новый странный мир" или "Громовержцы", которые получили смешанные отзывы, "Фантастическая четверка: Первые шаги" получила оценку "A-" по результатам экзит-полов CinemaScore.

Зрители оценили свежий подход к истории, которая не требует предварительного знакомства с другими проектами кинематографической вселенной Marvel. Продюсер Кевин Файги отметил, что фильм создан как самостоятельное приключение, что делает его привлекательным как для фанатов, так и для новых зрителей. Этот подход помог избежать ощущения перегруженности, характерного для некоторых недавних релизов студии.

Еще одной причиной успеха стала усталость зрителей от посредственных супергеройских фильмов. Несмотря на предположение об "усталости от супергероев", успех "Фантастической четверки" вместе с недавним хитом от DC "Супермен" доказывает, что аудитория все еще жаждет качественных историй. Фильм предлагает захватывающее повествование и харизматичных персонажей, что возвращает доверие к жанру. Кроме того, актерский состав, включающий известных звезд, добавил картине привлекательности, а их игра получила многочисленные похвалы от критиков.

Возрождение Marvel после неудач

Последние годы были сложными для Marvel Studios. После триумфального завершения саги "Мстители" в 2019 году студия столкнулась с критикой за слишком сложные сюжетные линии и перенасыщенность персонажами. Предыдущие попытки представить "Фантастическую четверку" на большом экране, в частности в 2005 и 2015 годах, также не имели успеха, получив сокрушительные отзывы. Однако новая версия, созданная после слияния 20th Century Fox с Disney, предлагает свежий взгляд на культовых героев, таких как Мистер Фантастик, Невидимка, Существо и Человек-Фонарь.

На этот раз Marvel удалось избежать ошибок прошлого, сделав акцент на простой, но увлекательной истории.

Как отмечает Variety, успех "Фантастической четверки" открывает новые возможности для Marvel Studios. С бюджетом более 200 миллионов долларов фильм нуждается в стабильных сборах, чтобы окупиться, но его сильный старт и положительные отзывы дают основания для оптимизма.

OBOZ.UA ранее писал, что критики думают о "Фантастической четверке".

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