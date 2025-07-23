Marvel снова на коне: новая 'Фантастическая четверка' поразила критиков

После нескольких неудачных попыток экранизировать "Фантастическую четверку", новый фильм студии Marvel стал неожиданно сильным шагом вперед. Лента "Фантастическая четверка: Первые шаги", срежиссированная Мэттом Шакманом, не только превзошла ожидания, но и получила первые положительные отзывы критиков.

Видео дня

Это вернуло интерес к супергеройскому жанру на фоне усталости зрителей от перегруженной киновселенной Marvel. Детали рассказало издание Variety.

Новая "Фантастическая четверка"

Ранее каждая новая "Фантастическая четверка" становилась поводом для разочарования. Вспомним неудачную версию Роджера Кормана, "похороненную" еще до премьеры, или кинофраншизу Fox 2000-х, где яркий актерский состав (с Джессикой Альбой и Крисом Эвансом) не спас фильмы от чрезмерной банальности. Перезапуск 2015 года был еще хуже – мрачный тон и невнятный Доктор Дум стали символами провала.

Новый фильм поразил именно тем, чего не хватало предыдущим – стилем, характером и правильной дозой юмора. Шакман сразу погружает зрителя в мир уже известных героев, которые защищают человечество уже несколько лет.

"Первые шаги" разворачиваются в начале 1960-х в стилизованной ретро-футуристической эстетике. Главные роли исполнили Педро Паскаль (Рид Ричардс), Ванесса Кирби (Сью Сторм), Джозеф Куинн (Джонни Шторм) и Эбон Мосс-Бахрах (Бен Гримм).

Фильм сосредоточен не на абстрактном спасении мира, а на личном – будущем ребенка Рида и Сью, беременность которой вызывает тревогу: не передадутся ли ей мутации, вызванные космическим излучением? Противостоять четверке приходится самому большому злодею Marvel – Галактусу.

Визуальные эффекты – один из козырей фильма. Каменный Бен Гримм наконец-то выглядит естественно и выразительно, в отличие от "латексной" версии из 2005 года.

Новый фильм не требует от зрителя знаний о мультивселенной, предыдущих сериях или 20 сезонах сериалов. Это отдельная, целостная история, которую можно воспринимать с нуля.

Отзывы критиков

В первых отзывах, которые начали появляться в сети еще за неделю до официального релиза, новую "Фантастическую четверку" единодушно хвалят за эффектные визуальные решения, стильную ретро-футуристическую эстетику, динамичный сюжет и действительно "фантастический" актерский состав.

"Главные актеры блестящие, музыка запоминается с первых секунд, а ретро-футуристический дизайн 60-х и визуальные эффекты – это сплошное удовольствие. Несмотря на то, что сосредоточенность сюжета на семейной тематике может показаться несколько перегруженной, а злодеи – не слишком убедительными, актеры заставляют вас искренне переживать за своих персонажей, их отношения и испытания. Без сомнения, это лучшее воплощение "Фантастической четверки" на экране на сегодня", – отметил главный редактор Next Best Picture Мэтт Неглия.

"Визуально это одна из лучших работ Marvel за все годы. Некоторые сцены напоминают "Интерстеллар" и точно нуждаются в формате IMAX. Галактус – впечатляющий. Визуальные эффекты – на высшем уровне", – прокомментировал журналист ComicBook Брэндон Дэвис.

"Фильм впечатляет: потрясающая визуальная составляющая, трогательная история, остроумные шутки и зрелищный экшн. Педро Паскаль точно воплотил образ Мистера Фантастика, а Ванесса Кирби в роли Сью Сторм – просто звезда первой величины. Ее игра – безупречна", – отметила журналистка People Шараре Друри.

"Я пришел в зал скептически настроенным, но "Фантастическая четверка" стала для меня настоящим возвращением к форме для MCU. Первые минуты в IMAX – это нечто. Особенно впечатлили работы Гарнер и Куинна", – поделился впечатлениями кинопродюсер Брайан Лонг.

OBOZ.UA ранее рассказывал, что Marvel представит нового Железного человека.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.