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Фаршированные котлеты по-шотландски: рецепт эффектного и вкусного блюда для пасхального стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,5 т.
Фаршированные котлеты по-шотландски: рецепт эффектного и вкусного блюда для пасхального стола

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное, оригинальное блюдо из мяса, идеальным вариантом будут фаршированные котлеты с вареными яйцами. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш специи. 

Видео дня
Сочные фаршированные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц по-шотландски. 

Рецепт блюда

Ингредиенты на 5 яиц:

  • 5 яиц
  • 500 г фарша говядина-свинина
  • петрушка и зеленый лук, 1,5 ч.л. соли, по 1/2 ч.л. молотого перца, чеснока и паприки
  • 2 ст.л. соуса Sriracha

Панировка:

  • 1 яйцо, сухари белые, мука
  • масло для фритюра

Способ приготовления: 

1. Яйца кладем сразу в кипящую соленую воду и варим ровно 5 минут, после варки сразу опускаем в очень холодную воду.

Основа для блюда

2. В мясо добавьте измельченную зелень, специи и соус. Выложите фарш на пищевую пленку, сверху яйцо, сверху фарш и сделайте котлету.

Приготовление блюда

3. Панируем в муку, яйцо и панировочные сухари. 

В чем панировать котлеты

4. Обжарьте во фритюре 4 минуты.

Готовые котлеты

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