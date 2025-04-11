Фаршированные котлеты по-шотландски: рецепт эффектного и вкусного блюда для пасхального стола
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное, оригинальное блюдо из мяса, идеальным вариантом будут фаршированные котлеты с вареными яйцами. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш специи.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц по-шотландски.
Ингредиенты на 5 яиц:
- 5 яиц
- 500 г фарша говядина-свинина
- петрушка и зеленый лук, 1,5 ч.л. соли, по 1/2 ч.л. молотого перца, чеснока и паприки
- 2 ст.л. соуса Sriracha
Панировка:
- 1 яйцо, сухари белые, мука
- масло для фритюра
Способ приготовления:
1. Яйца кладем сразу в кипящую соленую воду и варим ровно 5 минут, после варки сразу опускаем в очень холодную воду.
2. В мясо добавьте измельченную зелень, специи и соус. Выложите фарш на пищевую пленку, сверху яйцо, сверху фарш и сделайте котлету.
3. Панируем в муку, яйцо и панировочные сухари.
4. Обжарьте во фритюре 4 минуты.
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