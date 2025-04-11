Фаршированные котлеты по-шотландски: рецепт эффектного и вкусного блюда для пасхального стола

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное, оригинальное блюдо из мяса, идеальным вариантом будут фаршированные котлеты с вареными яйцами. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в фарш специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц по-шотландски.

Ингредиенты на 5 яиц:

5 яиц

500 г фарша говядина-свинина

петрушка и зеленый лук, 1,5 ч.л. соли, по 1/2 ч.л. молотого перца, чеснока и паприки

2 ст.л. соуса Sriracha

Панировка:

1 яйцо, сухари белые, мука

масло для фритюра

Способ приготовления:

1. Яйца кладем сразу в кипящую соленую воду и варим ровно 5 минут, после варки сразу опускаем в очень холодную воду.

2. В мясо добавьте измельченную зелень, специи и соус. Выложите фарш на пищевую пленку, сверху яйцо, сверху фарш и сделайте котлету.

3. Панируем в муку, яйцо и панировочные сухари.

4. Обжарьте во фритюре 4 минуты.

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