Фавориты изменились: самые популярные сериалы на украинском Netflix

На платформе Netflix в начале апреля вышли сразу несколько долгожданных проектов. Конечно, это сказалось на топе рейтинга сериалов стриминга, в частности, на украинской его части.

Видео дня

Блог Tudum обновил список наиболее популярного за период с 7 по 13 апреля. Сенсационный "Переходный возраст" все еще держится в десятке, однако с первого места его выбила интересная новинка. Рассказываем подробнее о наиболее популярных сериалах Netflix по итогам недели от 10 до 1 места.

Блиппи изучает профессии, 1 сезон

В детском сегменте стартовал сериал, рассказывающий малышам о разных профессиях. Его главные герои Блиппи и Мика пробуют на себе всевозможную работу – от вождения грузовика до выпечки пиццы. И показывают, как с ними справиться.

Пропавшие девушки: Убийца с Лонг-Айленда, 1 сезон

Сериал основан на реальных событиях. Полиция ищет серийного убийцу, от рук которого на Лонг-Айленде погибли несколько молодых девушек. Зацепками служат непростые рассказы близких.

Devil May Cry, 1 сезон

Аниме-сериал в жанре городского фэнтези базируется на одноименной серии популярных японских видеоигр. Главным героем шоу является Данте – дьявольски привлекательный охотник на демонов. Он становится единственной надеждой мира на выживание, когда таинственный злодей угрожает открыть ворота Ада.

АТП перевозчики

Украинский тайтл в топе Netflix – это современная драма о водителях грузовиков, развозящих жизненно важные ресурсы по территории охваченной войной Украины. Конечно, на пути их ждут приключения, испытания и любовь.

Резиденция, 1 сезон

В Белом доме прямо во время приема на 200 очень уважаемых лиц находят труп. За расследование берется эксцентричная девушка-детектив. Ей придется иметь дело с очень искусными в неискренности людьми.

Наставления для барышень, 1 сезон

Девушку по имени Елена Бьянда нанимают стать компаньонкой для трех сестер из зажиточной семьи, которые все никак не могут устроить свою личную жизнь. Постепенно главная героиня вовлекается в мир любви, скандалов и комических интриг высшего света 19 века.

Переходный возраст

Однажды утром в дом обычной английской семьи врывается полиция и арестовывает 13-летнего Джейми. Милый мальчик подозревается в жестоком убийстве девочки. На протяжении четырех очень разных серий авторы рассказывают, что привело к трагедии и как ее можно было предотвратить.

Пульс, 1 сезон

Главная героиня шоу Даниэль "Денни" Симмс – ординатор третьего года обучения и член медицинской бригады в наиболее загруженной травматологической клинике Майами – Медицинском центре Магу. Дэнни и ее коллеги решают не только сложные рабочие задачи, но и преодолевают личные кризисы в первом собственном медицинском процедурале Netflix.

Черное зеркало, 7 сезон

Фантастический сатирический сериал Чарли Брукера вернулся с новым сезоном. Шесть не связанных с собой сюжетно эпизодов исследуют самые актуальные проблемы современного мира: опасность зависимости от гаджетов, баланс технологического прогресса и человеческой морали, кризис человечности, угрозы искусственного интеллекта и т.д.

Садовник, 1 сезон

Испанский сериал, ставший лидером недели, повествует об Элмере, сыне властной матери Ла Чины Хурадо. Она превратила его в хладнокровного киллера, который для прикрытия работает менеджером семейного садового центра. Весь бизнес оказывается под угрозой, когда Элмер внезапно влюбляется в свою последующую потенциальную жертву.

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