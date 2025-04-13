Позвольте себе расслабиться: лучшие комедийные сериалы всех времен

Пасхальные праздники – прекрасное время, чтобы дать себе немного расслабиться и повеселиться. А что может помочь с этим лучше, чем хороший сериал?

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Выбрать что-то действительно хорошее поможет OBOZ.UA. Мы составили рейтинг ситкомов и не только, получивших самые высокие рейтинги на платформе Metacritic. Она собирает отзывы с разных ресурсов, формируя из них единую оценку.

Все к лучшему

Сценарий к этому шоу написал знаменитый американский комик Луи Си Кэй в соавторстве с Памелой Адлон, также исполнившей в шоу главную роль. Авторы вместе решили рассказать историю разведенной актрисы по имени Саманта, которая одна воспитывает трех дочерей-подростков. Попытки не загубить окончательно голливудскую карьеру не очень хорошо сочетаются с таким семейным статусом. Но Саманта делает все возможное, чтобы хоть как-то справиться со своими жизненными обстоятельствами и нигде не провалиться слишком сильно. Она берет себе за девиз фразу "все к лучшему" и продолжает двигаться вперед, во что бы то ни стало. Даже когда у нее получается так себе.

Кто-то где-то

Как многие хорошие комедии, этот американский сериал начинается с трагедии. Главная героиня по имени Сэм Миллер переезжает в Манхэттен. Но не тот роскошный, что в Нью-Йорке, а в провинциальный городок в штате Канзас, где она родилась. Здесь умирает от рака ее сестра. Утратив родную душу, женщина все глубже погружается в кризис среднего возраста и депрессию. Пока однажды не встречает на работе старого знакомого – неловкого и чудаковатого Джоэла, с которым когда-то пела в церковном хоре. Он побуждает ее вернуться к любимому занятию – музыке. Шаг за шагом Сэм начинает выбираться из черной ямы, в которой очутилась. В центре шоу колоритный дуэт актеров Бриджет Эверетт и Джефф Гиллер.

Парки и зоны отдыха

Американский ситком рассказывает о повседневной жизни чиновницы департамента парков небольшого городка в провинциальном штате Индиана. Ей поручают на первый взгляд простую задачу – засыпать оставшийся после банкротства застройщика котлован и разбить на его месте парк. Из-за бюрократии все это превращается в хаотичный квест с массой смешных ситуаций. Шоу насчитывает семь сезонов, а в каст вошли Эми Полер, Обри Плаза, Ник Офферман и Роб Лоу.

Будет больно

В основу шоу легли мемуары британского комика Адама Кея, который начинал свой путь в медицине, и с вызовами которой не справился настолько, что вынужден был уволиться и начать преодолевать психологические последствия с помощью комедии. Действие сериала происходит в 2006 году в Лондоне, героями являются врачи-практиканты отделения акушерства и гинекологии. Каждый день они вместе с пациентами попадают в стрессовые ситуации, которые отражаются и на их личной жизни. Главную роль в сериале играет Бен Уишоу.

Атланта

Эту драмеди можно назвать сольным проектом всесторонне одаренного Дональда Гловера. Кто-то знает его как отмеченного "Грэмми" рэпера Childish Gambino. В "Атланте" он выступает одновременно сценаристом, режиссером, продюсером и главным актером. Гловер играет мужчину по имени Эрн, жизнь которого, мягко говоря, разваливается на куски. Он одновременно пытается наладить отношения с девушкой, от которой у него есть дочь, с собственными родителями и двоюродным братом Альфредом. При этом скитается между ними, ведь ни заработка, ни дома у него нет. Когда рэп-карьера Альфреда начинает постепенно развиваться, Эрн решает пристроиться к нему менеджером. Так стартует путь кучки неудачников в поисках успеха и признания.

Дрянь

Британская актриса и сценаристка Фиби Уоллер-Бридж уже была достаточно известна на родине, когда подписала контракт на создание этого шоу для BBC Three и Amazon Studios. После выхода первых серий она проснулась всемирно знаменитой. Уоллер-Бридж написала очень смешной сериал о типичной 30-летней жительнице Лондона. Она страдающая проблемами современного молодого человека (поиск работы, аренда жилья, устройство личной жизни), пытается избегать своей токсичной семьи и прилагает максимум усилий, чтобы как можно веселее разрушить свою жизнь. Главная героиня, которую играет она же, регулярно ломает четвертую стену, чтобы гомерически смешно прокомментировать каждую последующую дурацкую ситуацию в которой оказывается. И при этом лишь укрепляет у зрителя ощущение, что за смешным фасадом кроется довольно трагическая личность девушки, которую мы знаем только по прозвищу Дрянь.

Офис (британский оригинал)

Сатирическое мокьюментарии о жизни работников вымышленной компании Wernham Hogg в английском городе Слау считается лучшим ситкомом всех времен. Сценарий к нему написали два гения комедийного жанра Рики Джервейс и Стивен Мерчант. Джервейс также сыграл в нем главного героя – несколько неадекватного генерального менеджера Дэвида Брента. Всего вышло два сезона британского "Офиса" по 6 коротких серий и два 45-минутных рождественских эпизода. Впрочем, американский римейк со Стивом Каррелом мало чем уступает оригиналу, так что его вполне можно посмотреть следующим.

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